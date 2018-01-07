BSL’de 14.Maç: İki Yabancı

Teoman ve Şebnem Ferah’ın düet yaptığı, İki Yabancı şarkısındaki Yazdan Kalma Bir Gün’ü bile kıskandıracak sıcaklıkta geçirdiğimiz bugünü, daha da çok ısıtan bir Pazar maçı vardı. BSL’nin 14. maçında, ligin kimilerine göre sürprizi, kimilerine göre ise planlı yapının zaferi olan Sakarya Büyükşehir Basketbol ile son EuroLeague şampiyonu ve Baskonia karşısında hırpalanmış Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi.

Favori olan Sarı-Lacivertlilerin, 2.18’lik Fransız uzun Fall ile nasıl eşleşeceği ve oyuncunun blok tehdidi yüzünden nasıl bir dış atış formülü üreteceği merak konusuydu. Koç Obradovic, maça Thompson ve 4 şutör oyuncu ile başladı. Buradaki esas nokta, şutör bolluğunda yaratılacak kaos ortamı dışında, Sakarya Büyükşehir Basketbol’un tüm konsantrasyonunu Dixon’ın üzerine yoğunlaştırmasını önlemekti. Oyuncunun sakatlıktan dönmeye başladığını bir süredir gözlemliyoruz fakat yaşı sebebiyle kaçırdığı sezon öncesi kampının kondisyonuna yakın zamanda ulaşabilecek gibi duruyor. Aslında Dixon’a ihtiyaç duyulacak aylar Nisan-Mayıs. Çok acelemiz yok. İlk çeyrek boyunca 7 dakika süre alan yıldız oyun kurucu, galibiyet fitilini, şut kaçırmadan 8 sayı, 2 asistle ateşleyen isim oldu. İkinci çeyrekte fark 16 sayıya kadar çıksa da, Sarı-Lacivertliler, rakibin uzun 5’ine karşılık kısa kalmasının cezasını ilk yarının sonlarında farkın 3 sayıya düşmesiyle ödediler. Koç Obradovic’in, bu tarz maçlarda fazla değişikliğe gitmeden, takımın iyi yönlerini parlattığını biliyoruz. Fakat rakibin inadı ve Sarı-Lacivertlilerin rotasyonundaki eksikler, Koç Ernak’ın emriyle sürekli pota altından oyun kurularak cezalandırıldı. İlk yarı sonunda ortaya çıkan 48-43’lük skorda, Sakarya temsilcisinin, Fenerbahçe Doğuş gardlarının içerdeki uzunlara yardım etmek isterken boşalttığı 3-sayı çizgisinin gerisini 5/10 ile değerlendirmesi anahtar faktör oldu. Buna, ikinci çeyrekte Sarı-Lacivertliler adına yapılan 6 top kaybı da eklenince, takım olarak hücumdaki pas ritmi yakalanamadı.

İkinci yarının başlamasıyla, maçın yoğunluğu klasik EuroLeague mücadelesine evrildi. Savunmaların sertleşmesi ve Can Korkmaz’ın delici oyunuyla maçın başından beri Sakarya Büyükşehir Basketbol 59-57 ile ilk defa öne geçti. Ribauntlardaki fark öyle bir seviyeye çıktı ki, ev sahibi takımın aldığı 10 savunma ribaunduna karşılık, deplasman takımı 12 hücum ribaundu aldı. Neyse ki, Wanamaker, Dixon ve Thompson dümene geçerek gemiyi sığ sulara yani 7 sayılık marjine çekebildiler. Enerjisi tükenmeye başlayan Sakarya Büyükşehir Basketbol’un ribaunt üstünlüğünü kaybetmeye başlamasıyla, tüm müsabakanın hakimiyeti Fenerbahçe Doğuş’un eline geçti. Dixon’ın kariyerinde topa bu kadar az dokunarak, bu seviyelerde sayı attığı maç var mı bilinmez ama şu bir gerçek, oyuncunun yaşı ilerledikçe gelişen oyun bilgisinin son sürümünü izlemek büyük şans. Yıldız oyun kurucu müsabakayı, 19 dakikada 14 sayı (4/5-3 sayı), 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Ritimsiz Sloukas da forma rekabetiyle belki biraz daha toparlar.

Şarkıda söylendiği gibi “İki yabancı”’yı bu maçta Fenerbahçe Doğuş çok aradı. Nunnally’nin şutörlüğü sayesinde yaratılan alan paylaşımlarını ve Vesely’nin ruhunun tüm mücadele boyunca eksikliği hissedildi.