Kısa bacaklı süper star çağı mı?

Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihat Erinay, Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Damat ve Tween markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu da orada. Davet üzerine Barcelona Kulübü Başkanı’nın ‘Başkanlık Locasındayız...’ Size o locadan gözlemleri aktarayım...

SAHADA BARCELONA-ALAVES PERDE ARKASINDA İKİ TÜRK

Bunun çok özel bir nedeni de var. Sahaya bir Katalunya takımı olan Barcelona ile Bask bölgesi takımı olan Deportivo Alaves çıkıyor. Ama bunun gerisinde de iki Türk takımı sahada. Biri Barcelona’nın ana sponsorlarından Beko. Öteki Deportivo Alaves’in sponsorlarından D’S Damat. Stadyumun ana ekranında Barcelona adının yanında iki isim daha yazıyor: Rakuten ve Beko. Hemen alttaki kapıdan giren Alaves takımı koçu ve oyuncularının üzerinde ise slimfit Damat kostümleri var.

SPONSORLUK İKİ TÜRK MARKASINA NE GETİRDİ?

Bu arada Büyükelçiden öğreniyorum ki, Barcelona sponsorluğundan sonra Beko İspanya pazarında 3 numaraya çıkmış. Damat Tween ise Barcelona’nın en gözde iki yerindeki mağazalarından sonra üçüncüsünü açmaya hazırlanıyor. Biz de iki Türk şirketinin sponsorluğu nedeniyle Barcelona Kulübü’nün efsane başkanı Bartomeu’nun başkanlık locasının en ön sırasından maçı izliyoruz.

ALAVES BAŞKAN YARDIMCISI: AYNI POZU MAÇTAN SONRA DA ÇEKELİM

Maçtan önce Deportivo Alaves’in Satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Paplo Ortiz Donaire’le yemek yiyoruz. “Hafif bir öğle yemeği” diyor ama masanın üzeri bizim mezenin karşılığı olan tapasla dolu. Baskonia nedeniyle, futbol kadar basketbolu da çok iyi bilen bir spor insanı. Fenerbahçe’yi çok iyi biliyor. Anadolu Efes’in bu yılki başarısını övüyor. Larkin’i orada da oynadığı için çok iyi tanıyor. Sonra birazdan oynanacak olan maç için kadeh kaldırıyoruz gülerek poz veriyoruz. Fotoğraf çekildikten sonra kulağıma eğilip, gülerek “Aynı pozu bir de maçtan sonra çekersek bakalım yüzler nasıl olacak” diyor. Maç 4-1 aleyhlerine bitince, ikinci pozu teklif bile etmiyorum. Ama şurası gerçek... Locadan yüzü gülerek ayrılıyor. Biz onun davetlisi olarak geldiğimiz için sanki ondan çok üzülmüş gibi bir halimiz vardı.

BARCELONA’NIN BÜTÇESİ 15 KAT DAHA FAZLA

Malum Barcelona ile oynuyorlar. Bütçesi Deportivo’dan 15 kat fazla bir kulüp. Deportivo’nun bu yılki bütçesi 77 milyon Euro’ymuş. Ama kanun gereği bunun ancak 40 milyon Euro’sunu futbolculara verebiliyorlarmış.

‘iLK 10 DAKİKA GOL YEMEZSEK MAÇ SONUCU FARKLI OLABiLiR’

Pablo Drtiz Donaire’e maç hakkındaki tahminini soruyorum. “Oynadığımız takım Barcelona. İlk 10 dakikada gol yemezsek sonuç farklı olabilir” diyor. İlk gol 12’inci dakikada geliyor. 90 dakika boyunca Barcelona’nın 4 süper starından 4 ayrı gol izliyoruz. Griezmann, Suarez, Messi ve Vidal. Bunlara ödenen parayı alt alta yazıp toplayınca kaç Fenerbançe, kaç Galatasaray yapıyor hesaplayamadım.

FUTBOLDA KISA BACAK DAHA MI AVANTAJLI? ·

Locadan Barcelona’yı izlerken gözüm sık sık Messi’ye takılıyor. Ekranda gördüğümden çok daha kısa bacakları var. Formaları da şortun üzerine bırakınca bacakları daha da kısa görünüyor. Keza Griezmann ve Suarez... Pique ve bazı Afrikalılar dışında sanki hepsinin bacakları kısa gibi. Maradona da öyleydi. Acaba futbolda kısa bacak daha mı avantajlı? Cevabını uğur Meleke’ye bırakıyorum.

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