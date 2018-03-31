DÜŞÜŞE DEVAM

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lige 27. Hafta maçlarıyla devam edildi. Gençlerbirliği, Malatya deplasmanına konuk oldu ve öne geçtiği karşılaşmada sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Karabükspor’dan sonra küme düşmenin en büyük adayı oldu.

Alanyaspor maçıyla birlikte düşüşe geçen ve oynadığı son dört karşılaşmada galibiyet alamayan kırmızı siyahlılar için bu maç hayati önem taşıyordu. Beninli yıldızı Sessegnon’un bireysel çabalarıyla attığı golle mücadelenin hemen başında öne geçti. Ancak bu golden sonra geri yaslanma taktiğine geçen takım bunu beceremeyince Yeni Malatyaspor tehlikeli ataklar geliştirdi. Bunun neticesinde önce beraberlik golünü ardından da farka giden golleri buldular. Sarı kırmızılılar nerdeyse her atakta ileriye çapraz pas atarak başkent ekibinin defans bölgesine geldi ve bunların birçoğu da başarılı pas olarak neticelendi ki Gençlerbirliği’nin yediği 2. Gol bunun neticesidir. Ümit Özat’ın bu duruma bir çare bulmaması ve seyirci kalması kaçınılmaz sona etki eden en önemli faktörlerdendi.

Geçtiğimiz hafta içi kulüp içi karışıklık haberleri, üstüne Ümit Özat’ın sürpriz basın toplantısı ve antrenmanların artık basına kapatılması ile gündeme gelen başkent ekibinde yaşanan bu gelişmeler, işlerin sadece saha içinde değil saha dışında da yolunda gitmediğini hissettiriyor. Ankara’nın 95 yıllık köklü kulübünün, İlhan Cavcav sezonunda bu durumlara düşmesi büyük üzüntü veriyor.

İstifa da bir hizmettir

Sayın Ümit Özat, bu kulüpte ikinci gelişinize başta karşı çıksam da sonrasında takımı toparlamanız, on haftalık yenilmezlik serisi ve Şenol Güneş’e karşı kulübü ezdirmemenizden dolayı size destek vermiştim. Tribünden birçok kişi de bu sebeplerden ötürü size destek çıkmıştı. Ancak son 4 maçlık hüsran serisi ile desteğimizi ve güvenimizi kaybettiniz. Bu kulübe yaptığınız vee kattığınız güzel şeyler için teşekkürler lakin istifa da yeri geldiğinde bir hizmettir belki de en iyisidir.

Haydar Arda Çakmak

Kendisi yıllarca Gençlerbirliği yönetiminde yer almış, gerçek Gençlerbirlikli birisidir. Ve hafta içi Gençlerbirliği başkanlığına aday olduğunu açıklamıştır. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum.