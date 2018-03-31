DÜŞÜŞE DEVAM

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar YazılarıDÜŞÜŞE DEVAM
GeriYazarlar DÜŞÜŞE DEVAM
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
31.03.2018 - 16:21, Son Güncelleme:

DÜŞÜŞE DEVAM

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com

Erdal Okan Sayan yazdı.

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lige 27. Hafta maçlarıyla devam edildi. Gençlerbirliği, Malatya deplasmanına konuk oldu ve öne geçtiği karşılaşmada sahadan 4-1 mağlup ayrılarak Karabükspor’dan sonra küme düşmenin en büyük adayı oldu.

Alanyaspor maçıyla birlikte düşüşe geçen ve oynadığı son dört karşılaşmada galibiyet alamayan kırmızı siyahlılar için bu maç hayati önem taşıyordu. Beninli yıldızı Sessegnon’un bireysel çabalarıyla attığı golle mücadelenin hemen başında öne geçti. Ancak bu golden sonra geri yaslanma taktiğine geçen takım bunu beceremeyince Yeni Malatyaspor tehlikeli ataklar geliştirdi. Bunun neticesinde önce beraberlik golünü ardından da farka giden golleri buldular. Sarı kırmızılılar nerdeyse her atakta ileriye çapraz pas atarak başkent ekibinin defans bölgesine geldi ve bunların birçoğu da başarılı pas olarak neticelendi ki Gençlerbirliği’nin yediği 2. Gol bunun neticesidir. Ümit Özat’ın bu duruma bir çare bulmaması ve seyirci kalması kaçınılmaz sona etki eden en önemli faktörlerdendi.

Geçtiğimiz hafta içi kulüp içi karışıklık haberleri, üstüne Ümit Özat’ın sürpriz basın toplantısı ve antrenmanların artık basına kapatılması ile gündeme gelen başkent ekibinde yaşanan bu gelişmeler, işlerin sadece saha içinde değil saha dışında da yolunda gitmediğini hissettiriyor. Ankara’nın 95 yıllık köklü kulübünün, İlhan Cavcav sezonunda bu durumlara düşmesi büyük üzüntü veriyor.
İstifa da bir hizmettir

Sayın Ümit Özat, bu kulüpte ikinci gelişinize başta karşı çıksam da sonrasında takımı toparlamanız, on haftalık yenilmezlik serisi ve Şenol Güneş’e karşı kulübü ezdirmemenizden dolayı size destek vermiştim. Tribünden birçok kişi de bu sebeplerden ötürü size destek çıkmıştı. Ancak son 4 maçlık hüsran serisi ile desteğimizi ve güvenimizi kaybettiniz. Bu kulübe yaptığınız vee kattığınız güzel şeyler için teşekkürler lakin istifa da yeri geldiğinde bir hizmettir belki de en iyisidir.

Haydar Arda Çakmak
Kendisi yıllarca Gençlerbirliği yönetiminde yer almış, gerçek Gençlerbirlikli birisidir. Ve hafta içi Gençlerbirliği başkanlığına aday olduğunu açıklamıştır. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum.

 

Erdal Okan Sayan
Erdal Okan Sayan
erdalokan.sayan@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

PSG Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?

Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fotoğraftaki eksiği bulun!

Joshua Parker maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, gecenin programı