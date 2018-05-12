ÇÖZÜM NASIL OLACAK?
Spor Toto Süper Ligin 33. Haftasında, Gençlerbirliği Kasımpaşa deplasmanından da eli boş döndü. Geçtiğimiz hafta ligden düşmeyi nerdeyse kesinleştiren başkent ekibi bu işin olasılığını da bu hafta ortadan kaldırmış oldu.
Mücadeleye dair yazabilecek pek bir şey yok. Ortada küme düşmüş bir takım var ve bu saatten sonra nasıl oynadıklarının veya maçları yorumlamak gereksiz. Altyapı oyuncuları oynasa onlar hakkında yorum yapabiliriz ama onlar da hem sayı hem de süre olarak yeterli fırsatı bulamıyorlar.
Başkentin ve Türk futbolunun 95 yıllık çınarının bu hale gelmesinde etkenleri sene içinde yazdık. Peki, Gençlerbirliği yeniden nasıl ayağa kalkabilir biraz da bunu irdeleyelim. Öncelikle balık baştan kokar hesabıyla başkan değişikliğinin elzem olduğu apaçık gerçekliğiyle karşımızda duruyor. Teknik direktör zaten bundan 3 hafta önce devletin kanalında sezon sonu ayrılacağını açıklamıştı. İşin saha içi kısmında neler yapılabilir? Asıl can alıcı mesele burası. Zira kırmızı siyahlılar bu sezon en doğru tabirle çöp oyunculara para yedirdi, kalitesiz bir kadroyu en maliyetli şekilde kurdu. Kulübün kasası boşaldığı gibi, altyapıdan gelen gençlerin en fazla forma şansı bulabilecekleri sezonda bunun tam tersi oldu.
Takımda tutulması gereken isimler: Hopf, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Alper Uludağ Sessegnon. Bu beş ismin etrafına u21 ve Hacettepe’den kurulacak sağlam bir kadro ile en az maliyetle başkentin kırmızı siyahlı temsilcisi ait olduğu lige geri dönecektir. Beş isim dışındaki herkes altyapıdan olacağı için hem bu çocuklar kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de süper lig için tecrübe kazanmış olacaklar. Kısa vadede kazanımlar bunlar olurken, uzun vadede iyi bir bonservis bedeliyle kulübün kasasının dolmasını da sağlayacaklardır. Yeter ki bu kutsal forma onu gerçekten hak edenlere, terletenlere emanet edilsin, Pogba gibi maçın ortasında saçma sapan bahanelere sığınarak oyunu bırakan ve formayı yere atanlara emanet edilmesin. İnanıyorum ki Gençlerbirliğimizin evlatları takımı hak ettiği yere getirecektir.
Son olarak Pogba mevzusunda hala kızgınlığım geçmiş değil. Sakatlık bahanesini geçsin. Omzu çıkmasına rağmen adeta kolsuz oynayan Bülent Korkmaz vardı bu sahalarda, kafasından oluk oluk kan akarken oyundan çıkmayan takımı için savaşan Skrtel, Hürriyet Güçer var bu sahalarda. Böylesine kritik bir maçta yapılmayacak hareketti. Sezon sonunda kapının önüne konulacaklar listesinin başında olmalı adı. Bu forma için savaşacak futbolcular olmalı yoksa süper lig hayal olarak kalır.
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