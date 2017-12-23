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Engin Erdem

Engin Erdem

dowso21@gmail.com

Karamsarlıktan uzaklaşalım

23 Aralık 2017

Engin Erdem yazdı

Lig başladığından beri Antalyaspor sevdalıları bir türlü karamsarlıktan kurtulamadı. Her hafta karşılaşılan problemler yavaş yavaş kaosa dönüştü. Sonucunda da hedefleri olan flaş transferlerle sezona başlayan Antalyaspor hem hocasız hem de teknik direktörsüz olarak Aytemiz Alanyaspor karşısına çıktı.

Tam on altı haftada on üç puan alan bir Antalyaspor için genel lig istatistiklerine bakıldığında çok önemli, telafisi olmayan,kaybedilmesi durumunda ligin ikinci yarısında daha da karamsarlığa sürükleyecek bir maçı geçtiğimiz haftalara göre iyi oyunla ve güzel skorla bitirdi Antalyaspor.3-1.

Bunca olumsuzluk karamsar hava içerisinde hem futbolcular hem de taraftar için başarılı bir maçtı.Her futbolcu elinden geleni yaptı. Özellikle orta saha ikilisi Charles ve Vainquer çok iyi oynadı. Taraftar başka Antalyaspor olmadığının her zaman bilincinde ve ona göre desteği hiç esirgemedi. Sonuç olarak devre üç puan ve üç golle kapandı.

Son olarak başkandan çok gelecek olan teknik direktör çok önemli Antalyaspor için. Geçtiğimiz sezonun lig beşincisi, birbirini tanıyan oyuncu gurubu her ne kadar on yedi hafta da on yedi puan toplasa da ben bunca kaliteli isimlerle ve çok az da olsa fayda sağlayan yeni transferler Maicon Vainquer gibi kaliteli isimlerle iyi bir teknik adamın yönetiminde düşme konusunun bile konuşulmayacağı kanısındayım. Yeter ki gelecek teknik direktör takımı toparlasın geçen seneki birlikteliği arkadaşlığı ve oyundan alınan zevki tekrardan sahalara döndürsün.

İlk devre bitti. Karamsarlıktan uzak durmak gerekiyor. Gelecek başkan kim olursa olsun önce iyi bir teknik direktör özellikle Türk olması ve başarıya aç olmalı sonra takıma olumlu bir hava tekrar sağlanması lazım. Bu takım tüm Antalya’nın.Çok hata yapıldı hatalar tekrarlanmasın.Oynamayan istemeyen oyuncu bir şekilde gönderilsin.Kim bu takım için faydalı olacaksa o kalsın.Bu sene bir şekilde atlatılsın arma daha iyileri için savaşmaya devam etsin.

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