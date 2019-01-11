Voleybol yeniden: Giovanni Guidetti

Kadın sporcularımızın bu muazzam başarıların arkasında duran adamı Giovanni Guidetti’yi anlatmaya çalışsın.

2008 yılından bugüne VakıfBank’ın hocası olan Guidetti, 1972’de İtalya’nın Modena şehrinde doğar. Antrenör olarak ilk deneyimini yaşadığında henüz 22 yaşındadır. Volley 2000 Spezzano takımında 1997 yılında İtalya’nın en üst ligine çıkma başarısı gösterir. Üstelik o yıl İtalya’da “Yılın Antrenörü” seçilir. 1997-2000 yılları arasında İtalya Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapar ve 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları’na katılır.

Olimpiyatların ardından bir yıla yakın bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışır sonra tekrar İtalya’ya döner. Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri takımlarında baş antrenörlük yapar. Başında bulunduğu Chieri 2005 yılında Top Temas Cup Şampiyonu olur.

2003 Avrupa Şampiyonası’nda Bulgaristan Milli Takımı’nın başındadır. 2006-2014 yılları arasında Almanya Milli Takımı’nı çalıştırır. Almanya Mili Takımı ile 2009 World Grand Prix Üçüncülüğü, 2011 ve 2013 Avrupa Şampiyonası İkinciliği, 2013 Avrupa Ligi Şampiyonluğu kazanır. Hollanda Milli Takımı ile 2015 Avrupa Şampiyonası İkinciliği, 2015 World Grand Pirx 2. Grup Şampiyonluğu ve 2016 Olimpiyat Oyunları Dördüncülüğü yaşar.

Vakıfbank’taki hikâyesi ki yaşananlara destan demekte zerre beis görmüyorum şu şekildedir: 2017 ve 2013 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2011, 2013, 2017 ve 2018 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2013, 2014 ve 2016, 2018 Türkiye Ligi, 2013 ve 2014 Türkiye Kupası ile 2013 ve 2014 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları. 2011 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda İkincilik, 2014 ve 2016 Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde İkincilik ve 2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde de Üçüncülük.

Basketbolda Obradovic, voleybolda Guidetti, insana “Bir sırları olmalı bu adamların” dedirten spor insanları. “Nasıl başarıyorlar? Nasıl yapıyorlar” dedirten hocalar. Sırları ne?

Ben Guidetti’nin sırrını geçen sene bu vakitler Serkan Ünlü’ye verdiği röportajında buldum. Sizden esirgeyecek değilim herhalde:

Giovanni Guidetti’ye göre Türkiye’deki en büyük sorun -elbette şaşırmayacaksınız- altyapıda. “Türkiye’de voleybol altyapısında ciddi bir sorun var: Kazanma dürtüsü! Bu özellikle koçlarda o kadar yüksek ki, turnuva kazanmayı oyuncu yetiştirmeye tercih ediyorlar. Türkiye’deki kazanma takıntısı, oyuncu gelişimini etkiliyor. Altyapıda hedef, kazanacak oyuncu değildir. Gelişecek, A takıma kazandıracak oyuncu yetiştirmektir ki A takım kazansın, Milli Takım kazansın” diyor.

Kazanmayı eğitime tercih etmek. Büyük tespit bence. Guidetti Hocam çok haklı da altyapı hocalarının hangi şartlarda hangi imkânsızlıklarda böyle başarıya endeksli çalışmak zorunda oldukları gerçeğini de cepte tutmak gerekir. Altyapı hocalarının da elini kolunu bağlayan ne varsa oralara bakmak gerekir. Ona da bi zahmet zaten Guidetti değil devletin spor politikası bakmalıdır.

Juventus Futbol Takımı’yla aynı yerde kamp yaptıkları günlere ait bir de anekdotu var hocanın: “Benim takımıma bir günde yaptırdığım idmanı futbolcular ancak bir haftada yaptılar. Futbolcular çok tembel” diyor. Ve hemen arkasından maç sayısı için servisi çakıyor:

“Ben başarı için çok çalışmaktan başka yol bilmiyorum. Az çalışıp başarıya götürecek bir yeteneğe sahip değilim.”

Ben de bilmiyorum hocam. Çalışmaktan başka yol bilmiyorum. Bi de spagettiyi bol suda mı haşlamalıyız suyunu mu çektirmeliyiz onu bilmiyorum. Onu da bi söyleyiverirsen senden daha artık ne isteyelim biz.

Kadın voleybolcularımızı da hocalarını da teknik ekibi de emeği geçen herkesi de tek tek tebrik ediyorum. Başarılarınızla dünyada yer yerinden oynadı ama biz işte biliyorsunuz milletcek o sırada “gol ofsayt mı değil mi” ona bakıyorduk. Layıkıyla kutlayamadık sizleri özür diliyoruz.