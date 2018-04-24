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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Kayıp yok rekabet kızışıyor

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com

Fenerbahçe ligin 30. haftasında evinde Antalyaspor karşısında oynadığı oyunla koşulların bilincinde olduğunu gösterdi. Ligin sonuna kadar tek bir puan kaybı yaşamadan rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı lacivertliler golleri erken buldu ve ilk 20 dakikada farkı 2’ye çıkardı.

Buna rağmen 1. bölgeye kapanmadı. İlk yarının sonlarına doğru kontrolü ele alan Antalyaspor, ikinci yarıda kendi yarı sahasına çekildi. Fenerbahçe’nin ikinci yarıda bulduğu gollerle elde ettiği 4-1 galibiyet, takımın averajına da olumlu etki etti. Böylece ligin ilk 4’ündeki takımlar geçtiğimiz haftayı puan kaybetmeden tamamladı. Önümüzdeki hafta ilk 4 takım için kritik bir eşik olacak ve 5 Mayıs 2018’de puan tablosu zirve yarışına ilişkin daha somut sinyaller verecektir. Takımların puanlarının birbirine yakın olması kalan 4 haftayı bıçak sırtı bir görünüme çevirecek ve rekabeti kızıştıracaktır.
Aykut Hoca, Antalyaspor karşısında sol kanatta Aatıf’ı, santraforda Soldado’yu, forvet arkasında Giuliano’yu tercih etti. Orta sahada kanıksanmış ikili Josef ve Mehmet Topal kullanıldı.

4-2-3-1 sistemi, Antalyaspor karşısında etkili oldu. Fenerbahçe maça oyunu rakip takımın yarı sahasına yıkarak başladı. Antalyaspor ise umudunu kontrataklara bağladı.

Aatıf’ın bireysel gayreti, 14. dakikada gelen ilk golde etkiliydi. 6 dakika sonra Giuliano ve Soldado ortaklığı ikinci golü getirdi. Antalyaspor’un kaleyi bulan ilk etkili şutu 29’da geldi. Aykut Hoca’nın Kameni’dense tercih ettiği Volkan etkili bir kurtarışla topu auta çeldi.

Fenerbahçe ilk yarının sonlarında doğru Aykut Hoca’nın bu sezon haklı yere yakındığı bireysel hatalardan birini daha yaptı. Skrtel’in vurduğu uzun top rakip oyuncudan döndü. Doukara topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla Antalyaspor’un tek golünü yaptı.

İkinci yarıda Hamza ve Aykut hocanın kadrolarında değişiklik yaşanmadı. Giuliano, 62’de Antalyaspor’un hatasından faydalanmayı bildi ve Nabil Dirar’la ortaklaşa yaptığı golle skoru 3-1’e getirdi.

Aykut Hoca skor kendi açısından riskli olmamasına rağmen 71’de oyuna Valbuena’yı aldı. Bunun yanında Jannsen da oyuna dahil edildi. Valbuena’nın oyuna girişi sarı lacivertlileri hücum yollarında hareketlendirdi. Nitekim Fransız oyuncu, 90. dakikada kontrollü bir vuruşla skoru 4-1’e getirdi.

Fenerbahçe’nin tribündeki taraftar sayısı 30 bin civarındaydı… Bu seviye şampiyonluk şansı olan 111 yıllık bir takımın 52 bin kontenjanlı stadı için halen düşük olsa da rakip takım üzerinde etkili oldu. Tribünlerden Şenol Güneş’e yönelik yapılan hakaretler ise spor dünyası için içler acısıydı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yaşananların iler tutar bir yanı yok… Fakat maçın tatil edilmesinin anlamsız olduğu ortada… Dünü değil de bugünü konuşmak gerekirse TFF’nin konuya ilişkin alabileceği en yerinde karar maçın kaldığı yerden, 57. dakikadan itibaren aynı koşullarda tekrar oynanmasıdır. Olası bir hükmen galibiyet/mağlubiyet olayları daha karmaşık hale getirecektir.

Önümüzdeki hafta Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasında olası bir beraberlik, Başakşehir’in Osmanlıspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde ibre Fenerbahçe’nin lehine döner. Bunun için Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta Kasımpaşa karşısında puan kaybetmemesi gerekiyor. Antalyaspor maçındaki görünüm, oyuncuların işin ciddiyetini kavradıklarını gösteriyor.

Efe Sıvış
Efe Sıvış
efesivis@gmail.com
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