Yokuş aşağı tepetakla

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Yaşanan sıkıntılardan bazılarını madde madde açıklayacak olursak:
-Antalyaspor mağlubiyetinin ardından başkan ve yönetim kurulu istifa etti.
-Yapılan olağanüstü kongrede yeterli katılım sağlanmadığı için ve kimsenin başkanlığa aday olmaması sebebiyle kongre ileri bir tarihe ertelendi.
-Sponsor Kardemir, maddi kaynak sağlamakta zorlandığı için kulübe olan desteğini azaltacağını açıkladı.
-Kulübün 150 milyon liralık borcu ve futbolcularının maaşlarının ödenmediğine dair bilgiler geliyor. Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada Barış Başdaş da bunu doğruladı.Doğal olarak saha dışı sorunlar saha içini de etkilemiş durumda.
-Son 8 maçta 7 mağlubiyet alındı.
-Yapılan hoca değişikliği beklenen etkiyi yaratamadı.
-4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 5 takımdan biri.
-12 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri.
ATANIN VE TUTANIN İYİ OLACAK
Futbolun kendine has pek çok yazılı olmayan kuralı vardır.Bunlardan bir tanesi de “Atanın ve tutanın iyi olacak” deyimidir. Karabükspor’un 12 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri olması,atanının iyi olmadığını bize gösteriyor
Santforların skora katkısı:
Yevhen Seleznyov: 12 maç 1 gol (Galatasaray karşılaşmasında penaltıdan)
Mustapha Yatabare: 11 maç 4 gol
Takımın kalecileri için de durum pek iç açıcı değil.Ligin ilk 11 haftasında kalesini koruyan Oleksandr Rybka,bu periyotta toplamda kalesinde 19 gol gördü.12. haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaleye geçen Ahmet Şahin de yediği 2 golle şu an için gol yeme sorununu çözebilmiş değil.
TAKIM İSKELETİNDE DE PROBLEM VAR
Atan ve tutan problemine ek olarak takımın iskeleti olarak adlandırılan bölgelerde de ,yani stoper ve orta saha merkezinde gözle görülür bir sıkıntı var.Stoper ikilisi konusunda Dany’nin yanına hala uygun bir partner seçilemedi.İlk 5 hafta Barış oynarken sonraki haftalarda Gaman onun yerini aldı.İlerleyen haftalarda da sabit bir ikili yakalanamadı. Stoper ikilisi konusunda bir kimyanın yakalanamaması da her karşılaşmada birkaç kritik hataya sebep oldu.
Stoper ikilisi konusunda yakalanamayan istikrar orta saha ikilisi/üçlüsü konusunda kısmen yakalanmış durumda.Ancak o bölgede görev alan oyuncular arasındaki kalite ve oyun tarzı farkı sebebiyle orada da bir kimya yakalanabilmiş değil.Kart cezası sebebiyle Kasımpaşa’ya karşı oynamayan Ceyhun’un mevkisinde bir stoper oyuncu olan Gaman’ın oynaması da bu kimyanın tutturulamadığı konusunda bize bir kanıt değerinde kabul edilebilir.
KARABÜKSPOR KİMSESİZ BIRAKILMAMALI!
Yaşanan mali problemler ve yönetim kurulunun görevi bırakması; bırakan yönetim kurlunun yerine kimsenin geçmek istememesi,elini taşın altına sokmak istememesi senaryosuna Türk futbolu izleyicisi olarak ne yazık ki yabancı değiliz.
Geçmişte Kocaelispor, Diyarbakırspor, Sakaryaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü gibi pek çok Anadolu kulübümüzün de yaşadığı bu problemin sonucu ne yazık ki büyük bir dibe çöküş ile sonuçlanmıştı.Ardından tekrar geriye dönüş için uzun süren çırpınışlar olsa da,hala tam anlamıyla bir geri dönüş yapılabilmiş değil.
Buradan bir futbol sever,bir Karabüksporlu ve bir Karabüklü olarak Karabüksporlu yetkililere,Karabük şehrinin ileri gelenlerine ve halkına seslenmek istiyorum.Lütfen Karabükspor’u kimsesiz bırakmayın! Karabükspor’un kimsesiz kalması demek,dolaylı yoldan Karabük şehrinin ekonomisinin de zayıflaması demek.Şehrin tanınırlığının,çekiciliğinin zayıflaması demek. Futbol asla sadece futbol değildir.Futbol bundan daha fazlasıdır.Bu takımı,bu halkı bu kadere mahkum etmeyin!
KARABÜKSPOR YALNIZ DEĞİLDİR!