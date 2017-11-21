Yokuş aşağı tepetakla

Yaşanan sıkıntılardan bazılarını madde madde açıklayacak olursak:

-Antalyaspor mağlubiyetinin ardından başkan ve yönetim kurulu istifa etti.

-Yapılan olağanüstü kongrede yeterli katılım sağlanmadığı için ve kimsenin başkanlığa aday olmaması sebebiyle kongre ileri bir tarihe ertelendi.

-Sponsor Kardemir, maddi kaynak sağlamakta zorlandığı için kulübe olan desteğini azaltacağını açıkladı.

-Kulübün 150 milyon liralık borcu ve futbolcularının maaşlarının ödenmediğine dair bilgiler geliyor. Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklamada Barış Başdaş da bunu doğruladı.Doğal olarak saha dışı sorunlar saha içini de etkilemiş durumda.

-Son 8 maçta 7 mağlubiyet alındı.

-Yapılan hoca değişikliği beklenen etkiyi yaratamadı.



-4 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 5 takımdan biri.

-12 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri.

ATANIN VE TUTANIN İYİ OLACAK

Futbolun kendine has pek çok yazılı olmayan kuralı vardır.Bunlardan bir tanesi de “Atanın ve tutanın iyi olacak” deyimidir. Karabükspor’un 12 golle ligin en az gol atan 2 takımından biri olması,atanının iyi olmadığını bize gösteriyor

Santforların skora katkısı:

Yevhen Seleznyov: 12 maç 1 gol (Galatasaray karşılaşmasında penaltıdan)

Mustapha Yatabare: 11 maç 4 gol

Takımın kalecileri için de durum pek iç açıcı değil.Ligin ilk 11 haftasında kalesini koruyan Oleksandr Rybka,bu periyotta toplamda kalesinde 19 gol gördü.12. haftada Kasımpaşa mücadelesinde kaleye geçen Ahmet Şahin de yediği 2 golle şu an için gol yeme sorununu çözebilmiş değil.

TAKIM İSKELETİNDE DE PROBLEM VAR

Atan ve tutan problemine ek olarak takımın iskeleti olarak adlandırılan bölgelerde de ,yani stoper ve orta saha merkezinde gözle görülür bir sıkıntı var.Stoper ikilisi konusunda Dany’nin yanına hala uygun bir partner seçilemedi.İlk 5 hafta Barış oynarken sonraki haftalarda Gaman onun yerini aldı.İlerleyen haftalarda da sabit bir ikili yakalanamadı. Stoper ikilisi konusunda bir kimyanın yakalanamaması da her karşılaşmada birkaç kritik hataya sebep oldu.

Stoper ikilisi konusunda yakalanamayan istikrar orta saha ikilisi/üçlüsü konusunda kısmen yakalanmış durumda.Ancak o bölgede görev alan oyuncular arasındaki kalite ve oyun tarzı farkı sebebiyle orada da bir kimya yakalanabilmiş değil.Kart cezası sebebiyle Kasımpaşa’ya karşı oynamayan Ceyhun’un mevkisinde bir stoper oyuncu olan Gaman’ın oynaması da bu kimyanın tutturulamadığı konusunda bize bir kanıt değerinde kabul edilebilir.

KARABÜKSPOR KİMSESİZ BIRAKILMAMALI!

Yaşanan mali problemler ve yönetim kurulunun görevi bırakması; bırakan yönetim kurlunun yerine kimsenin geçmek istememesi,elini taşın altına sokmak istememesi senaryosuna Türk futbolu izleyicisi olarak ne yazık ki yabancı değiliz.



Geçmişte Kocaelispor, Diyarbakırspor, Sakaryaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü gibi pek çok Anadolu kulübümüzün de yaşadığı bu problemin sonucu ne yazık ki büyük bir dibe çöküş ile sonuçlanmıştı.Ardından tekrar geriye dönüş için uzun süren çırpınışlar olsa da,hala tam anlamıyla bir geri dönüş yapılabilmiş değil.

Buradan bir futbol sever,bir Karabüksporlu ve bir Karabüklü olarak Karabüksporlu yetkililere,Karabük şehrinin ileri gelenlerine ve halkına seslenmek istiyorum.Lütfen Karabükspor’u kimsesiz bırakmayın! Karabükspor’un kimsesiz kalması demek,dolaylı yoldan Karabük şehrinin ekonomisinin de zayıflaması demek.Şehrin tanınırlığının,çekiciliğinin zayıflaması demek. Futbol asla sadece futbol değildir.Futbol bundan daha fazlasıdır.Bu takımı,bu halkı bu kadere mahkum etmeyin!

KARABÜKSPOR YALNIZ DEĞİLDİR!