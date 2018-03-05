Gücümüz tükeniyor

Üst üste alınan mağlubiyetler bir yana,özellikle şampiyonluk yarışı veren takımlara karşı oynanan maçlarda alınan farklı mağlubiyetler takımı daha farklı bir şekilde yıpratıyor.Bu durum aynı zamanda Karabükspor’un seviyesinin her geçen gün daha da aşağı düştüğünü,aradaki farkın ise daha arttığını gösteriyor.

Her ne kadar kulüp tarihinin en zor dönemini yaşasalar dahi bu tarz büyük kulüplere karşı oynanan maçlar her zaman vitrin maçlarıdır.Örnek vermek gerekirse;lig maçlarını genelde 13:30 da oynayan Karabükspor büyük takımlara karşı oynadığı karşılaşmaları 19:00 da oynuyor.Bu da televizyon karşısında daha fazla izleyici demek ve sesini duyurabileceğin, performansınla saygınlığını artırabileceğin ekstra bir topluluk şansı demek. Ancak takım olarak değil bireysel olarak bile o vitrine çıkmaya çalışan,o gücü ve özgüveni kendinde görüp sivrilen bir tane bile Karabüksporlu oyuncu olmadı.

Sonuçta bu takım hala bir Süper Lig takımı ve bu oyuncular da hala birer Süper Lig furbolcusu.Gelecek sezon Karabükspor bir alt lige düşse dahi futbolcuların kariyerinin geri kalanını bir Süper Lig futbolcusu olarak sürdürmesine engel bir durum yok.Ancak Süper Lig oyuncusu olarak kendilerine kontrat bulabilecekleri bir performansı da en azından bugün sergileyemediklerini söylemek gerek.

Bir alt başlık da alınan 7-0 lık skor ile ilgili-özellikle sosyal medyada- yapılan sözde mizah ve dalga geçme noktasına kadar gelen ifadelere açmak gerekir.Kendi evinde bir İstanbul takımına 7-0 mağlup olan ilk takım Karabükspor değil,son takım da olmayacak.İflasın eşiğinde olup,bunun önüne geçebilmek için var gücüyle savaşan ancak çoğu zaman gücünü yetiremeyen ilk takım da Karabükspor değil.Ancak unutmamak lazım ki Karabük demek sadece Karabükspor demek değildir.Karabükspor’a adını veren Kardemir,bu ülkedeki her bir demiryolunun,inşaatın,köprünün ve binanın demirini üreten,sadece ekmek verdiği işçileriyle Karabük halkını değil tüm bir memleketi ayakta tutan bir emekçi yuvasıdır. Karabük demek Kardemir demektir,Kardemir demek Karabükspor demektir

Kazanan taraf her zaman haklıdır ancak bunun bir ölçüsü ve seviyesi her daim vardır,olmalıdır da.Maç ve Karabükspor üzerinden yorum ve mizah(!) yaparken yukarıda söylemiş olduğum gerçekleri de unutmamak,tekrardan göz önüne almak gerekir.

Karabük varsa herkes için var!