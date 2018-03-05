Gücümüz tükeniyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Üst üste alınan mağlubiyetler bir yana,özellikle şampiyonluk yarışı veren takımlara karşı oynanan maçlarda alınan farklı mağlubiyetler takımı daha farklı bir şekilde yıpratıyor.Bu durum aynı zamanda Karabükspor’un seviyesinin her geçen gün daha da aşağı düştüğünü,aradaki farkın ise daha arttığını gösteriyor.
Her ne kadar kulüp tarihinin en zor dönemini yaşasalar dahi bu tarz büyük kulüplere karşı oynanan maçlar her zaman vitrin maçlarıdır.Örnek vermek gerekirse;lig maçlarını genelde 13:30 da oynayan Karabükspor büyük takımlara karşı oynadığı karşılaşmaları 19:00 da oynuyor.Bu da televizyon karşısında daha fazla izleyici demek ve sesini duyurabileceğin, performansınla saygınlığını artırabileceğin ekstra bir topluluk şansı demek. Ancak takım olarak değil bireysel olarak bile o vitrine çıkmaya çalışan,o gücü ve özgüveni kendinde görüp sivrilen bir tane bile Karabüksporlu oyuncu olmadı.
Sonuçta bu takım hala bir Süper Lig takımı ve bu oyuncular da hala birer Süper Lig furbolcusu.Gelecek sezon Karabükspor bir alt lige düşse dahi futbolcuların kariyerinin geri kalanını bir Süper Lig futbolcusu olarak sürdürmesine engel bir durum yok.Ancak Süper Lig oyuncusu olarak kendilerine kontrat bulabilecekleri bir performansı da en azından bugün sergileyemediklerini söylemek gerek.
Bir alt başlık da alınan 7-0 lık skor ile ilgili-özellikle sosyal medyada- yapılan sözde mizah ve dalga geçme noktasına kadar gelen ifadelere açmak gerekir.Kendi evinde bir İstanbul takımına 7-0 mağlup olan ilk takım Karabükspor değil,son takım da olmayacak.İflasın eşiğinde olup,bunun önüne geçebilmek için var gücüyle savaşan ancak çoğu zaman gücünü yetiremeyen ilk takım da Karabükspor değil.Ancak unutmamak lazım ki Karabük demek sadece Karabükspor demek değildir.Karabükspor’a adını veren Kardemir,bu ülkedeki her bir demiryolunun,inşaatın,köprünün ve binanın demirini üreten,sadece ekmek verdiği işçileriyle Karabük halkını değil tüm bir memleketi ayakta tutan bir emekçi yuvasıdır. Karabük demek Kardemir demektir,Kardemir demek Karabükspor demektir
Kazanan taraf her zaman haklıdır ancak bunun bir ölçüsü ve seviyesi her daim vardır,olmalıdır da.Maç ve Karabükspor üzerinden yorum ve mizah(!) yaparken yukarıda söylemiş olduğum gerçekleri de unutmamak,tekrardan göz önüne almak gerekir.
Karabük varsa herkes için var!