Çok sakat var

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mücadele gücü yüksek bir takım profili çizebilmek için normalden daha fazla fiziğe dayalı bir oyun oynamak,daha fazla koşmak,daha fazla ikili mücadeleye girmek durumundasınız.Bu oyunu ligin her maçında sahaya yansıtmak her yiğidin harcı değil.Kaldı ki böylesine dar ve yeteneği kısıtlı bir kadro ile bunu 17 maç boyunca sürdürebilmek de pek gerçekçi değil.
Ligin 2. yarısında oynanan ilk 5 maçı ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadan geçen Karabükspor’da oyuncuların vücudu artık “error” verdi.Sürekli yoğun bir baskı ve ikili mücadeleye dayalı bir oyun sergileyen Karabükspor’da oyuncuların bir noktadan sonra bu sakatlıkları yaşamaları işten bile değildi.
Kaldı ki bu sakatlığı yaşayan oyunculardan birinin Karabükspor adına şu anda kadroda yer alan isimler arasında gol istatistiğine sahip olan tek kişi olan Marius Alexe olması Karabükspor için maçın bir nevi henüz o dakikalarda sona ermesi anlamına geliyordu.
Bununla beraber o dakikalarda yaşanan 5 dakika içerisindeki 3 sakatlık da pek tesadüfi bir durum olmasa gerek.Maçın henüz ilk 30 dakikalık bölümünde darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşayan Karabükspor’lu oyuncuların vücutları,fiziksel olarak bu tempoyu artık daha fazla kaldıramayacağını bizlere ifade ediyor gibiydi.
Yaşanan sakatlıklar bir yana,bu sakatlıklara sebep olan oyunu maddeler halinde değerlendirecek olursak ;
1-Bu fiziksel oyunun en önemli parçası olan Osman,yaşadığı sakatlıklara rağmen topla dikine kat ederek yaptığı koşular neticesinde 3 tane tehlike yaratabilecek serbest vuruş kazandı.Bu 3 serbest vuruşa ek olarak 1 tane de ceza sahasının hemen önünden çektiği şutu da kaleci Lukac kurtardı. Osman’ın bu topla çıkışları esnasında yanında ona destek olabilecek birilerinin olmaması da bir diğer değerlendirilmesi gerek husus.
Osman topla yaptığı bu bindirmeler esnasında pas alışverişi yapabileceği 2. bir seçeneğe sahip olsaydı ya da yapacağı çapraz koşularla savunmanın dengesini bozacak birileri etrafında olsaydı,belki de o 3 serbest vuruş pozisyonu yaşanmadan skor bulma şansını bile elde edebilirlerdi.
2-Bu tarz fiziksel mücadeleye dayanan oyunlarda konsantrasyonun rolü yadsınamaz bir gerçektir.Konsantrasyon dediğimiz şey,bu tarz takımlarda bir anlık dalgınlık neticesinde yenilebilecek bir golle bozulabilecek kadar basit bir durumdur.Bir kez bozulan konsantrasyonun tekrardan sağlanması da oldukça zor bir durumdur.Kaldı ki yenilen gole kadar oldukça konsantre bir şekilde mücadele eden Karabükspor takımının golden sonra oldukça dağılmış bir biçimde olması da bize bu durumu kanıtlar bir nitelikteydi.
3-Bu konsantrasyon bozukluğunun en büyüğünü stoper ikilisi yaşadı.Muğdat gibi seri bir oyuncuya gereksiz bir şekilde yatarak müdahale etmeye çalışan ve yediği vücut çalımı neticesinde Muğdat tarafından ekarte edilen Kravchenko bir nevi gole davetiye çıkardı.Pozisyonun devamında oluşan boşluğa kat edip yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0 getiren Muğdat da bu daveti geri çevirmedi.
Son golde Ferhat’ın sebep olduğu penaltı pozisyonu da stoper ikilisinin yaşadığı konsantrasyon bozukluğunun vahametine kanıt olarak gösterilebilir.
4-Osman ile Alexe dışında sakatlık yaşayan diğer oyuncuların Karabükspor’un ileriye top taşıyıp,tehlike yaratabilmesi adına kritik rol oynayan Ibanez,İshak ve Kage gibi isimlerin olması,oyunun hücum yönünü bir nevi taça çıkarmış oldu.
5-Devre arasında takıma dahil olan Stahl ve Kage bugün ilk kez ilk 11 de yer aldı.Ancak bugünkü performanslarıyla bu fiziksel oyuna pek uygun olmadıklarını,bu oyun planı içerisinde sahada kaybolmaya çok müsait olduklarını gösterdiler.Nispeten Kage ilk 10-15 dakikalık bölümde biraz hareketlilik yaratsa da Stahl neredeyse bugün sahada hiç yoktu.
LEVENT HOCA CARETAKER’LIKTAN ÖTEYE GEÇMEK ZORUNDA
Levent Hoca bu oyun planında ısrar ederse sakatlar kervanına her hafta bir yeni isim daha dahil olacaktır.Yeteneği kısıtlı bu oyuncu grubuyla farkı oyun planları üretebilmek oldukça zor bir durum,bunu göz ardı edemeyiz. Ancak bir teknik adamın kalitesi ve becerileri de bu tarz durumlarda kendini belli eder. Levent Hoca için Karabükspor kariyeri “caretaker” hocalıktan öteye geçecek mi yoksa geçmeyecek mi bunu bu tarz üretebileceği alternatif oyun planları ve formüllerle göreceğiz. Umarım geriye kalan 12 haftalık süreçte Levent Hoca bize oyun anlamında farklı şeyler sunar ve ülke futbolu düşünen, üretebilen yeni bir teknik adam kazanmış olur.