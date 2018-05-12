Şampiyonluk Naraları…
Büşra Yazla yazdı.
Koca bir sezonu geride bırakmanın en güzel yanıda şampiyonluk yarışı, hiç şüphesiz. Ve bu yıl beklenenin aksine bol rekabetli, bol gollü ve ne yazık ki sansasyonelli bir sezonu geride bırakmak üzereyiz.
En büyük çalkantılar ise teknik direktör değişikliği oldu. Bu durumu kendi lehine çeviren tarafsa kaçınılmaz Galatasaray olacaktı. Evet, şu bir gerçek ki Fatih Terim sarı kırmızlı ekibe iyi gelmesi bir yana, takımı okuyan ve ruhunu ortaya koymayı başaran bir güç. Bir takım gelgitler olsa da ekibini ayakta tutmayı hep başardı. 12. oyuncu olmayı taraftar ile beraber yaşayandı.
Bugünde ilk yarı itibariyle, güvenin ve temponun yüksek, ambiyansın tarifsiz, futbolun keyif veren yanıyla son haftaya girmenin şampiyonluğa en yakın taraf olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Çalışılmış, konsantrasyonun son derece yüksek olduğu aslanlar dakika bir gol bir ile şahlanacaktı. İşin aslı 45 dakika boyunca tüm hafta antrenmanın vücut bulmuş hali gibiydiler. Tek kale oynayan, 11 oyuncunun da aktif olarak üç puanı istemenin kibar versiyonu.
Ve bir müddettir sessiz kalan Gomis’in gol krallığını hak edişinin son haftalarıydı.
İkinci yarı, Evkur Yeni Malatyaspor’un baskısı ile başlamış, rehavete uğramış aslanlar vardı. Kısa sürdü! Bu sezon lige katılan Göztepe ve Sivasspor’u da unutmadan lige kattıkları kalite ve mücadele yadsınamaz. Tıpkı bugün olduğu gibi maçı bırakmayan ve rekabeti üst düzeyde tutmuş olsalar da orta sıraların takımları oldular.
Galatasaray bu skorla, tatmin edici oyunuyla bütün bir yılın emeğini özetledi ve haftaya oynayacakları Göztepe maçıyla beraberlik dahi olsa şampiyonluklarını kutlamaya sadece 90 dakikaları kaldı.
Müthiş temposu, pozisyonları, hataları, kartları, kaçırılan golleri ile tarihe bir şampiyonluk yazdırmaları için tüm takıma ve ayrıca sene başından beri takımlarını yalnız bırakamayan taraftara da büyük alkış gerekir.
Maçın Adamı: Tüm Galatasaray Takımı
Tamamıyla mücadele edip, sonuna kadar hak ettik demek için oynadı tüm takım. Oynadı, oynattı ve taraftarı önünde armağan etti.
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