2 Gol, 1 Ders ve Final Kapısı
Başlangıç, finale giden yolda sadece son bir kapı kalmış ise önem teşkil eder. İyi bir açılış maçın gidişatını son derece tetikler ve yol gösterir.
Evet, Türkiye Kupası yarı finalinde avantaj ev sahibi Galatasaray’da iken hiç de olmayacak şekilde maça başlaması, planları altüst edecekti. Fatih Terim’in haklı olarak rotasyona giderek ilk 11’i baştan yaratması, farklı bir oyunu da teşvik edecekti.
Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesi, as takımının çoğunluğunu dinlenmeye alırken, birbirinden habersiz, dağınık ve takım olmaktan bir haber kadronun fiyasko geçen ilk 45 dakikası adeta Akhisar takımı tarafından ders verilecekti.
Okan Buruk cephesinde ise işler tam da planladığı gibi işleyecekti. Takımın çok çabuk örgütlenip, sarı kırmızlı ekibin topu kaybettiği anda ise gol tehlikesi yaratması Okan Hoca’nın hazırlıklarından sadece birkaçıydı.
İlk yarıdan sonra iki gollük üstünlüğe çare üretemeyen aslanlar, Gomis’in oyuna dahil olması pek de zaman kaybetmeden Rodrigues’in ateşi yetmeyecekti. Bundan 4 gün öncesindeki takım ile bu maç arasında çok büyük fark vardı. Ve bu Akhisar’ın lehine olarak yazılacaktı.
Rakibin önemli ayaklarına önlem alamayan ve felakat etkilerine çözüm üretemeyen Galatasaray, kendi oyununu devreye sokamadı.
1- Neredeyse ilk 11’deki tüm oyuncular sahada değillerdi. Maça Rodrigues, Feghouli, Belhanda gibi iştahlı oyuncularla başlasaydı, pozisyon üretmek bu kadar zorlaşmayacaktı.
2- Orta sahada ve defansta hiç kimse sorumluluk almadığı için, rakip kendi oyununu sarı kırmızlılara oynatacaktı.
3- Evgen Seleznyov’un top alması engellenseydi, dolayısıyla defans bu derece güveni kırılmayacaktı.
4- Galatasaray yönetimi bu maç itibariyle sezon bitimi kalacakların/gideceklerin listesinin koyu puntolarla yapmış olacak…
Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanıp, finali istemiş, Fatih Hoca ise; yarı final maçını biraz daha önemsemiş olsa da çok farklı konuşmalar yazılacaktı.
Maçın Adamı: Elbetteki maçın kaderini belirleyen ve maç boyunca tehlike yaratan Seleznyov bu oyunuyla ligde de fark yaratıp üst sıraları zorlayabilirmiş.
Okan Buruk’ta bu maçın belirleyici hamlelerini yaparak, Türkiye Kupası’nı ne kadar hak ettiklerini kanıtlamış oldu.
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