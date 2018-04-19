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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.04.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

2 Gol, 1 Ders ve Final Kapısı

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Başlangıç, finale giden yolda sadece son bir kapı kalmış ise önem teşkil eder. İyi bir açılış maçın gidişatını son derece tetikler ve yol gösterir.

Evet, Türkiye Kupası yarı finalinde avantaj ev sahibi Galatasaray’da iken hiç de olmayacak şekilde maça başlaması, planları altüst edecekti. Fatih Terim’in haklı olarak rotasyona giderek ilk 11’i baştan yaratması, farklı bir oyunu da teşvik edecekti.

 

Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesi, as takımının çoğunluğunu dinlenmeye alırken, birbirinden habersiz, dağınık ve takım olmaktan bir haber kadronun fiyasko geçen ilk 45 dakikası adeta Akhisar takımı tarafından ders verilecekti.

 

Okan Buruk cephesinde ise işler tam da planladığı gibi işleyecekti. Takımın çok çabuk örgütlenip, sarı kırmızlı ekibin topu kaybettiği anda ise gol tehlikesi yaratması Okan Hoca’nın hazırlıklarından sadece birkaçıydı.

 

İlk yarıdan sonra iki gollük üstünlüğe çare üretemeyen aslanlar, Gomis’in oyuna dahil olması pek de zaman kaybetmeden Rodrigues’in ateşi yetmeyecekti. Bundan 4 gün öncesindeki takım ile bu maç arasında çok büyük fark vardı. Ve bu Akhisar’ın lehine olarak yazılacaktı.

 

Rakibin önemli ayaklarına önlem alamayan ve felakat etkilerine çözüm üretemeyen Galatasaray, kendi oyununu devreye sokamadı.

 

1- Neredeyse ilk 11’deki tüm oyuncular sahada değillerdi. Maça Rodrigues, Feghouli, Belhanda gibi iştahlı oyuncularla başlasaydı, pozisyon üretmek bu kadar zorlaşmayacaktı.

2- Orta sahada ve defansta hiç kimse sorumluluk almadığı için, rakip kendi oyununu sarı kırmızlılara oynatacaktı.

3- Evgen Seleznyov’un top alması engellenseydi, dolayısıyla defans bu derece güveni kırılmayacaktı.

4- Galatasaray yönetimi bu maç itibariyle sezon bitimi kalacakların/gideceklerin listesinin koyu puntolarla yapmış olacak…

 

Okan Hoca bu maça çok iyi hazırlanıp, finali istemiş, Fatih Hoca ise; yarı final maçını biraz daha önemsemiş olsa da çok farklı konuşmalar yazılacaktı.

 

Maçın Adamı: Elbetteki maçın kaderini belirleyen ve maç boyunca tehlike yaratan Seleznyov bu oyunuyla ligde de fark yaratıp üst sıraları zorlayabilirmiş.

Okan Buruk’ta bu maçın belirleyici hamlelerini yaparak, Türkiye Kupası’nı ne kadar hak ettiklerini kanıtlamış oldu.

 

 

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