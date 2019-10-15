Hakemler için komplo teorileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Bülent YAVUZ YazılarıHakemler için komplo teorileri
GeriBülent YAVUZ Hakemler için komplo teorileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Hakemler için komplo teorileri

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ

Hakemin sahaya çıkarken bir tek hedefi vardır. Başarılı olmak ve beğenilmek. Kimsenin kara kaşı, kara gözü için maç yönetmez.

O sadece kendi istikbalini düşünür. Doğru bildiklerini kurala uygun olarak 90 dakika boyunca sahada uygular. Ne Ali’yi düşünür ne de Veli’yi. Bunların tersini düşünen ve uygulayan hakem asla bu camia içinde barınamaz. Kulağından tuttukları gibi çekip atarlar. Yok, bu hakem buralıymış, yok öteki hakem de oralıymış. Artık bunları kimse yemiyor. Bırakalım bu algıları.

Peki bu kadar ön yargının olduğu yerde sağlıklı hakemlik yapılır mı? Herkes bir hafta sonrasını kurtarma telaşında. Benim zamanımda da, benden sonra da, şimdi de hep aynı komplo teorileri üretilip durulur.

Komplo 1: Bu sene federasyon X kulübünü şampiyon yapacak.

Komplo 2: MHK karar almış, X kulübünü düşürecek.

Komplo 3: Yayıncı kuruluş 3 büyüklerin ligden kopmasını istemediği için görüntü saklıyor.

Komplo 4: X hakem, X takımın hastası. Bu Hafta bizi yakacak.

Bu teorilerden onlarcasını daha üretebiliriz. Ne oldu da hakemlere kimse güvenmiyor? Futbolcu dağlara taşlara vurur boş kaleye gol atamaz, kaleciler olmayacak golleri yer, teknik direktörler hatalı takım çıkarır veya oyunu iyi yönlendiremez... Bunlar için sadece cılız eleştiriler yapılır; varsa yoksa hakem. Vur abalıya gitsin!

VAR, BENiM ZAMANIMDA OLSAYDI...

FUTBOLUMUZA VAR sistemi niçin girdi biliyor musunuz? Adalet, adalet ve yine adalet için. Hepimiz futbol oyununda eşitlik olsun istemiyor muyuz? Hakemler büyük takım, küçük takım düşünmeden kararlar versin istemiyor muyuz? Hakemlerimiz ne kulüp başkanlarından ne de medyadan etkilenmesin istemiyor muyuz? Bal gibi istiyoruz.

Bir hakemi kamuoyu nezdinde hedef haline getirecek kararlar nelerdir? Penaltı, gol, kırmızı kart. Bunlarda hata varsa gündemdesiniz, ağır eleştiriler alırsınız.

Penaltıyı görüp veremezseniz, yumruğu atan oyuncuyu sahada tutarsanız 2 metre ofsayttan golü verirseniz ve bu anda VAR size “Kararın yanlış, gel bak düzelt” diyorsa bundan daha büyük bir nimet olur mu? Sevgili hakem kardeşlerim; yatın kalkın VAR’ınıza sahip çıkın.

Keşke benim hakemlik yaptığım zaman da VAR olsaydı. Güle oynaya, göbeğimi kaşıya kaşıya maç yönetirdim. Maçtan sonra da alkışlanarak sahadan çıkardım.

PROTOKOLDE NELER VAR?

PROTOKOL, kalın bir kitap. Ancak; temel olarak bilinmesi gereken şu 4 husus protokolün bel kemiğidir. Herkesin anlayacağı dilde sıralıyorum:

1-) Yüzde 100 verilmeyen açık penaltılar veya yüzde 100 olmayan verilen penaltılar.

2-) Hile yolu ile atılan goller (elle atmak, ofsayttan atmak, faulden atmak) veya kurala uygun atılan ama sayılmayan goller.

3-) Yüzde 100 verilmeyen kırmızı kartlar veya yüzde 100 yanlış gösterilen kırmızı kartlar.

4-) Yanlış oyunculara gösterilen kartlar.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRUYU BULMAK

VAR’da asıl olan adaletin sağlanmasıdır. Bunun için zaman mefhumu mazeret olarak gösterilmemelidir. Tabii ki kararın en kısa sürede çıkması birinci şarttır. VAR incelemesi sırasında 30-35 saniye geçiyorsa biraz saygılı olalım. Zaman mefhumu doğruyu bulmanın önüne geçemez. Bu, VAR protokolünün olmazsa olmazıdır. Ben de futbolun çok fazla durmasını ve seyir zevkinin bozulmasını istemiyorum. Maçtan sonra homurdanmaların, yakınmaların ve haklı isyanların olmasını istemiyorum. Hak edilmeyen bir penaltı olmasın, haksız bir gol verilmesin. Kırmızı kartı hak eden oyunda kalmasın. VAR hakemlerimiz hızlı olsun. Doğruyu çabuk versin. Oyun fazla durmasın. Bunu kim istemez ki? Alışma sürecindeyiz. İyi yoldayız. Biraz sabretmek lazım. Şayet, adalet ve eşitlik istiyorsak..

PROFESYONEL HAKEMLİK SEZONLUKTUR

HAKEM Suat Arslanboğa için çok sert ve radikal bir karar alınarak profesyonel hakemlik sözleşmesi fesih edildi. MHK Başkanı sayın Zekeriya Alp, bu kararın gerekçesini ‘Türk hakemliğinin ve mensubu olduğu camianın onurunu ve gururunu rencide edici davranış’ diye açıkladı. Sözleşme şartlarına baktığınız zaman bu sebebin yazılı olduğunu görmekteyiz. Yani Arslanboğa’nın sözleşme şartlarına uymadığı açıklanmaktadır. Ancak bu, Arslanboğa’nın bir daha hakemlik yapmayacağı anlamını taşımıyor. Nitekim Sayın Alp ilaveten şunları da söyledi:

“Profesyonel anlamda sözleşme fesih edilmiştir. Ancak Arslanboğa hakemliğine devam edecektir.’’

Şu anda Süper Lig’de 43 hakem var. Sözleşme yapılan hakem sayısı 17... Sezon sonunda yeni bir profesyonel hakem kadrosu oluşturulacak. Merkez Hakem Kurulu performanslarına göre bu kadroyu yeni baştan belirleyecek.

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Merih Demiral kimdir, hangi takımda forma giyiyor?
EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte Türkiye'nin kalan maçları ve güncel puan durumu
Fransa - Türkiye: 1-1
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler çıktı mı?