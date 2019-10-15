Hakemler için komplo teorileri

O sadece kendi istikbalini düşünür. Doğru bildiklerini kurala uygun olarak 90 dakika boyunca sahada uygular. Ne Ali’yi düşünür ne de Veli’yi. Bunların tersini düşünen ve uygulayan hakem asla bu camia içinde barınamaz. Kulağından tuttukları gibi çekip atarlar. Yok, bu hakem buralıymış, yok öteki hakem de oralıymış. Artık bunları kimse yemiyor. Bırakalım bu algıları.

Peki bu kadar ön yargının olduğu yerde sağlıklı hakemlik yapılır mı? Herkes bir hafta sonrasını kurtarma telaşında. Benim zamanımda da, benden sonra da, şimdi de hep aynı komplo teorileri üretilip durulur.

Komplo 1: Bu sene federasyon X kulübünü şampiyon yapacak.

Komplo 2: MHK karar almış, X kulübünü düşürecek.

Komplo 3: Yayıncı kuruluş 3 büyüklerin ligden kopmasını istemediği için görüntü saklıyor.

Komplo 4: X hakem, X takımın hastası. Bu Hafta bizi yakacak.

Bu teorilerden onlarcasını daha üretebiliriz. Ne oldu da hakemlere kimse güvenmiyor? Futbolcu dağlara taşlara vurur boş kaleye gol atamaz, kaleciler olmayacak golleri yer, teknik direktörler hatalı takım çıkarır veya oyunu iyi yönlendiremez... Bunlar için sadece cılız eleştiriler yapılır; varsa yoksa hakem. Vur abalıya gitsin!

VAR, BENiM ZAMANIMDA OLSAYDI...

FUTBOLUMUZA VAR sistemi niçin girdi biliyor musunuz? Adalet, adalet ve yine adalet için. Hepimiz futbol oyununda eşitlik olsun istemiyor muyuz? Hakemler büyük takım, küçük takım düşünmeden kararlar versin istemiyor muyuz? Hakemlerimiz ne kulüp başkanlarından ne de medyadan etkilenmesin istemiyor muyuz? Bal gibi istiyoruz.

Bir hakemi kamuoyu nezdinde hedef haline getirecek kararlar nelerdir? Penaltı, gol, kırmızı kart. Bunlarda hata varsa gündemdesiniz, ağır eleştiriler alırsınız.

Penaltıyı görüp veremezseniz, yumruğu atan oyuncuyu sahada tutarsanız 2 metre ofsayttan golü verirseniz ve bu anda VAR size “Kararın yanlış, gel bak düzelt” diyorsa bundan daha büyük bir nimet olur mu? Sevgili hakem kardeşlerim; yatın kalkın VAR’ınıza sahip çıkın.

Keşke benim hakemlik yaptığım zaman da VAR olsaydı. Güle oynaya, göbeğimi kaşıya kaşıya maç yönetirdim. Maçtan sonra da alkışlanarak sahadan çıkardım.

PROTOKOLDE NELER VAR?

PROTOKOL, kalın bir kitap. Ancak; temel olarak bilinmesi gereken şu 4 husus protokolün bel kemiğidir. Herkesin anlayacağı dilde sıralıyorum:

1-) Yüzde 100 verilmeyen açık penaltılar veya yüzde 100 olmayan verilen penaltılar.

2-) Hile yolu ile atılan goller (elle atmak, ofsayttan atmak, faulden atmak) veya kurala uygun atılan ama sayılmayan goller.

3-) Yüzde 100 verilmeyen kırmızı kartlar veya yüzde 100 yanlış gösterilen kırmızı kartlar.

4-) Yanlış oyunculara gösterilen kartlar.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRUYU BULMAK

VAR’da asıl olan adaletin sağlanmasıdır. Bunun için zaman mefhumu mazeret olarak gösterilmemelidir. Tabii ki kararın en kısa sürede çıkması birinci şarttır. VAR incelemesi sırasında 30-35 saniye geçiyorsa biraz saygılı olalım. Zaman mefhumu doğruyu bulmanın önüne geçemez. Bu, VAR protokolünün olmazsa olmazıdır. Ben de futbolun çok fazla durmasını ve seyir zevkinin bozulmasını istemiyorum. Maçtan sonra homurdanmaların, yakınmaların ve haklı isyanların olmasını istemiyorum. Hak edilmeyen bir penaltı olmasın, haksız bir gol verilmesin. Kırmızı kartı hak eden oyunda kalmasın. VAR hakemlerimiz hızlı olsun. Doğruyu çabuk versin. Oyun fazla durmasın. Bunu kim istemez ki? Alışma sürecindeyiz. İyi yoldayız. Biraz sabretmek lazım. Şayet, adalet ve eşitlik istiyorsak..

PROFESYONEL HAKEMLİK SEZONLUKTUR

HAKEM Suat Arslanboğa için çok sert ve radikal bir karar alınarak profesyonel hakemlik sözleşmesi fesih edildi. MHK Başkanı sayın Zekeriya Alp, bu kararın gerekçesini ‘Türk hakemliğinin ve mensubu olduğu camianın onurunu ve gururunu rencide edici davranış’ diye açıkladı. Sözleşme şartlarına baktığınız zaman bu sebebin yazılı olduğunu görmekteyiz. Yani Arslanboğa’nın sözleşme şartlarına uymadığı açıklanmaktadır. Ancak bu, Arslanboğa’nın bir daha hakemlik yapmayacağı anlamını taşımıyor. Nitekim Sayın Alp ilaveten şunları da söyledi:

“Profesyonel anlamda sözleşme fesih edilmiştir. Ancak Arslanboğa hakemliğine devam edecektir.’’

Şu anda Süper Lig’de 43 hakem var. Sözleşme yapılan hakem sayısı 17... Sezon sonunda yeni bir profesyonel hakem kadrosu oluşturulacak. Merkez Hakem Kurulu performanslarına göre bu kadroyu yeni baştan belirleyecek.