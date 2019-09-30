Hakemin kararları doğruydu
HAKEM Ali Palabıyık’ı ilk defa büyük bir maçta neredeyse mükemmele yakın bir yönetim gösterirken seyrettim.
Beğenmeyenler mutlaka çıkacaktır ama gelin hep birlikte kararlarına bakalım. Haklı mı? Haksız mı? ì23. dakikada Abdülkadir Parmak’ın N’Koudou’nun ayağına basması net sarı kart gerektiriyordu. Karar doğru.
25’te Burak Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta top ceza alanı içindeki barajdan döndü. Beşiktaşlılar “Elle oynama var, penaltı” diye itiraz etti. VAR incelemesi yapıldı ve ‘penaltı yok’ kararı çıktı. Doğru karar. Ha hakem şayet penaltı çalsaydı o yoruma da bir şey denilemezdi, “Böyle yorumladı” denilirdi.
Trabzonspor’un üçüncü golü VAR’dan geldi. Net ve temizdi. Bu karar da doğruydu. Son dakikalarda orta sahada yaşanan karmaşada çıkan sarı kartlar yeterliydi, fazlası olmazdı.
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