Susturun şu adamı:

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
02.05.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Susturun şu adamı!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
Susturun şu adamı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Ali Koç, Fenerbahçe'yi böldü" sözü üzerine bir yazı kaleme alan ünlü gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, tartışmaları daha da alevlendirdi... İşte, spor gündemine oturan Hıncal Uluç'un o yazısı...

Ateş BAKAN yazdı...

Susturun şu adamı:

Susturun ki, yıllarca emek vererek kurduğumuz “düzen” bozulmasın!

Susturun ki, gerçekleri nasıl ört bas ettiğimiz anlaşılmasın!

Susturun ki, yarattığımız “Fenerbahçe düşmanlığı” algısı, zarar görmesin!
Susturun ki, Martin Skrtel’in kafasını Aykut Kocaman’ın yardırdığına inandırabileyim hepinizi!

Susturun ki, futbolu sadece “korkaklık ve cesaret” ikilemi ile uzun yıllar anlatabileyim size…

Susturun ki, 3 Temmuz komplosu, ben ve benim gibi dostlarım, çıkmasın ortaya!

Susturun ki, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasını, unutturalım size!

Susturun ki, istediğimiz hakemi istediğimiz maça, istediğimiz hocayı istediğimiz takıma atayabilelim!

Susturun ki, medyada sadece bizler konuşalım ve bizler yazalım!

Acil susturun bu adamı, rica ediyorum…

Demek istiyor…

Hıncını hala alamamış adam(!)

***

Aykut Kocaman’a;

“Ülkenin 1 numaralı algı operatörü”, diyor

“Durmadan zehir saçan, durmadan bölme, düşman etme zehri akıtan adam”, diyor…

Tam da benim kendisi için hissettiklerimi, Kocaman Adam için söylüyor…

Bir gün bana, Hınçlı beyi tanımlar mısın? Diye sorsalar;

Düşünsem bulamayacağım, üzerine tam isabet ettirdiği kelimeler ile söylüyor. Tam da kendini anlatıyor…

Birinin susturması gerektiğini söylüyor…

Tıpkı Engizisyon hâkimlerinin, “Dünya dönüyor”, diyen Galileo’ya dedikleri gibi…

Tıpkı Nazım Hikmet’e, Deniz Gezmiş’e, güç sahiplerinin söylediği gibi…

“Susturun bu adamı” diyor…

***

İşin ilginç tarafı birilerinden rica ediyor…

Belli ki gücü kalmamış… Her gün televizyona çıkıp anlatsa bile ikna edemeyecek…

Çünkü adam gerçekleri söylüyor!

Gerçeklerin de bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var…

Çaresiz kalmış, “susturun”, diyor…

“Konuşursa foyamız çıkacak ortaya”, diyor…

Ben de hıncı hiç bitmeyecek, ters manyel ustası bu adam için;

“Susturmayın, konuşsun!” diyorum…

“Daha çok konuşsun, her gün konuşsun” diyorum…

Bütün televizyonlarda konuşsun! Yazılarını herkes okusun!

Okusun ki, bu adam daha iyi anlaşılsın!

Çocuklarımız tanısın!

Türk sporuna yıllarca yön veren insanların(!) kim olduğu çıksın ortaya!

Çırılçıplak gözüksün!

 

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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