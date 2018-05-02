Susturun şu adamı!
Ateş BAKAN yazdı...
Susturun şu adamı:
Susturun ki, yıllarca emek vererek kurduğumuz “düzen” bozulmasın!
Susturun ki, gerçekleri nasıl ört bas ettiğimiz anlaşılmasın!
Susturun ki, yarattığımız “Fenerbahçe düşmanlığı” algısı, zarar görmesin!
Susturun ki, Martin Skrtel’in kafasını Aykut Kocaman’ın yardırdığına inandırabileyim hepinizi!
Susturun ki, futbolu sadece “korkaklık ve cesaret” ikilemi ile uzun yıllar anlatabileyim size…
Susturun ki, 3 Temmuz komplosu, ben ve benim gibi dostlarım, çıkmasın ortaya!
Susturun ki, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasını, unutturalım size!
Susturun ki, istediğimiz hakemi istediğimiz maça, istediğimiz hocayı istediğimiz takıma atayabilelim!
Susturun ki, medyada sadece bizler konuşalım ve bizler yazalım!
Acil susturun bu adamı, rica ediyorum…
Demek istiyor…
Hıncını hala alamamış adam(!)
***
Aykut Kocaman’a;
“Ülkenin 1 numaralı algı operatörü”, diyor
“Durmadan zehir saçan, durmadan bölme, düşman etme zehri akıtan adam”, diyor…
Tam da benim kendisi için hissettiklerimi, Kocaman Adam için söylüyor…
Bir gün bana, Hınçlı beyi tanımlar mısın? Diye sorsalar;
Düşünsem bulamayacağım, üzerine tam isabet ettirdiği kelimeler ile söylüyor. Tam da kendini anlatıyor…
Birinin susturması gerektiğini söylüyor…
Tıpkı Engizisyon hâkimlerinin, “Dünya dönüyor”, diyen Galileo’ya dedikleri gibi…
Tıpkı Nazım Hikmet’e, Deniz Gezmiş’e, güç sahiplerinin söylediği gibi…
“Susturun bu adamı” diyor…
***
İşin ilginç tarafı birilerinden rica ediyor…
Belli ki gücü kalmamış… Her gün televizyona çıkıp anlatsa bile ikna edemeyecek…
Çünkü adam gerçekleri söylüyor!
Gerçeklerin de bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var…
Çaresiz kalmış, “susturun”, diyor…
“Konuşursa foyamız çıkacak ortaya”, diyor…
Ben de hıncı hiç bitmeyecek, ters manyel ustası bu adam için;
“Susturmayın, konuşsun!” diyorum…
“Daha çok konuşsun, her gün konuşsun” diyorum…
Bütün televizyonlarda konuşsun! Yazılarını herkes okusun!
Okusun ki, bu adam daha iyi anlaşılsın!
Çocuklarımız tanısın!
Türk sporuna yıllarca yön veren insanların(!) kim olduğu çıksın ortaya!
Çırılçıplak gözüksün!
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