Sıfır-Sıfır-Sıfır

Bize bir haftadır renk katan derbimiz renksiz bitti…

Golsüz bitti…

Galatasaray’ın gol atmadığı maç yoktu, Fenerbahçe’nin gol yemediği maç yoktu…

Cüneyt Çakır’ın eyyam yapmadığı derbi yoktu…

Heyecan ile beklediğimiz maç heyecansız bitti…

***

Galatasaray’ı sezon başından bu yana çok yakın izlemedim…

Canlı hiç izlemedim…

Ancak bugün 50 bin seyircisi önünde oynayan Galatasaray’ı “anlatılan gibi” görmedim.

Hatta sezon başından bu yana “işi bitti” diye anlatılan Fenerbahçe’yi daha iyi gördüm…

Sadece rakip 10 kişi kaldığında ne yaptıklarını anlamadım(!)

En kötü oynadıkları süre bu oldu.

Skoru değiştirmek için topsuz koşu yapmak lazım…

Beraberliğe razı olmayan futbolcular lazım…

Biraz da Aykut hocaya zaman lazım…

***

Oyunun içinde anlatılacak fazla bir şey yok.

Biz de gelelim tartışılacak konulara:

Maçın başında Janssen’in attığı golü Cüneyt Çakır, “faul olsa gerek” diye vermedi…

İnanın “faul” falan görmedi.

Gol vermeye cesaret edemedi…

“Faul” demeyi uygun gördü(!)

Denayer çift daldı, sarı kart gösterdi(!) Normal bir Cüneyt Çakır direk kırmızı gösterirdi. Kural da net “kırmızı” diyordu… Gösteremedi(!)

12 Mayıs dev finalinde düdükten sonra topa vurdu diye Dia’yı atan Çakır, Düdükten sonra topa vuran Galatasaraylı oyuncuya sarı kartı gösteremedi… Pozisyon hiç tartışılmadı.

Sonra,

Ozan’ın sarı kartını es geçti.

Hasan Ali’nin yaptığı Penaltıyı da veremedi…

Bence; gördü ve veremedi.

Ben maçı bıraktım, eyyam yaptığı pozisyonları saydım;

Yani hatalı verdiği kararları saydım;

8-5 Galatasaray lehine hatalı karar vermiş…

İlk yarı skor:

6-2 Fenerbahçe aleyhineydi. Sanırım devre arasında dengeleme kararı aldı.

Televizyondan izledim… Yardımcı hakemim yoktu.

Tekrarını izlemeden yazdım.

Sonradan izledim, büyük ölçüde değişmedi fikirlerim…

İnanın Çakır’da görüyor… Niye çalamıyor düdüğünü? Onu düşünmek zorundayız.

***

Bir de merakım var;

Beşiktaş Fenerbahçe maçında ofsaydı göremeyen Ali Palabıyık’ı medyamız astı. MHK’ da gerekeni yaptı. Hatta pozisyona, “Beşiktaş’ın verilmeyen golü” adını verdiler…

Oysaki kaleci Kameni hakemin düdüğü ile durmuştu. Pozisyon, Beşiktaş’ın gollük bir pozisyonun haksız olarak durdurulması idi…

Bu akşam ise Muslera durmadı ve Janssen golü attı…

O golü Çakır vermedi…

Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray aleyhine 15 den fazla hata yaptı.

Bakalım, Cüneyt Çakır için ne konuşulacak?

Merak ile bekliyorum; Susacak mı Çakır’ın düdüğü?

***

Size sordum, yazı bitmeden cevabı alıyorum(!)

Objektif olmaya çalışıyordum. Televizyonda yorumları izledikçe, “gerek yok” dedim… Net yazmak lazım!

Galatasaray yöneticileri televizyona bağlanıyor ve “yaktı bizi” diyor(!)

-------------Ben de buna “insaf” diyorum!

Bir de televizyonda hakem kararı yorumları yapanların;

Janssen’in golüne, önce ofsayt çalmaya çalıştıkları, -orada yapılan faulü görmeyip- beceremeyip; “şekilden şekille girip”, faul olduğunu ispatlamaya çalıştıklarını gördüm(!)

------------Üzüldüm.

Yan hakeminin kafasına atılan suları görmeyen hakemi gördüm…

Pas geçen televizyonları gördüm;

-------------Yazık! Dedim.

Maçın hakemi ile ilgili görüşümü net yazayım:

Kötü yönetti. Eyyam yaptı. Fenerbahçe aleyhine çok daha fazla hata yaptı!

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Bir de yazmak zorundayım;

Ben Galatasaray taraftarının büyük emek ile yaptığı, ilgi ile beklenen koreografiyi; Anlamadım(!)

Ligi duman eden Gomis yok!

Yeni bir takımı 8 puan önde lider yapan, Tudor yok!

DEV gibi bir Rocky Balboa var(?)

Bir de; “Ayağa Kalk” diye bir slogan(?)

Galatasaray ayakta, hem de 8 puan önde…

Kusuruma bakmayın, anlamadım(!)

Galatasaray yönetimi veya taraftar grubu anlatır umudundayım…