Fenerbahçe’nin zor günleri
Annem, “hastalığa üzülmem, çocuğun huyu değişir ona üzülürüm”. Der…
Fenerbahçe taraftarının huyu değişti…
Ali Koç’u başkan görmek istiyorlardı… En demokratik haklarıydı… Ancak sahanın içine girdiler… Fenerbahçe eleştirisi ile pirim toplayan medyanın etkisinde kaldılar. Kendi oyuncularını ıslıkladılar…
Maçları protesto ettiler… Takımlarını yalnız bıraktılar…
Ve kaybettik…
Sadece Galatasaray maçında verilmeyen penaltılar verilse, şampiyon değişecek, Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerdi…
Ancak olmadı…
Yalnız bıraktılar…
Fenerbahçe kazanırsa, istedikleri başkan seçilmez sandılar…
Fenerbahçeli olduklarını bile unuttular…
Yanıldılar…
****
Bugün aynı kötü alışkanlık sürüyor…
İki gün önce seçtikleri yönetim kurulu yerine, karar veriyorlar…
İstemediklerini ıslıklıyor…
İstedikleri lehine, tezahürat yapıyorlar…
Bunu da maç sırasında yapıyorlar…
Üzgünüm alıştılar…
Doğrusu bu sanıyorlar ve bence yanılıyorlar…
***
Bugün kalitesi sınırlı olan ancak seyrettiğim en arzulu Fenerbahçe’yi, gördüm sahada…
Top ayaklarındayken etkili değillerdi…
Belki, arkadaşlarını yadırgıyorlar…
Belki, sistemi yadırgıyorlardı…
Haklıydılar, ikisi de sürekli değişiyordu…
Belki de, birçoğunun top ile ilişkileri de pek iyi değildi…
Ancak çok arzuluydular… Sürekli önde basıyorlardı…
Çok yoruldular… Maç bittiğinde sahanın ortasında oturdular kaldılar…
Benim bildiğim Fener taraftarı, bu mücadeleyi gösteren takımı oturduğu yerden alkışlayarak kaldırırdı… Ayağa kalkan Fener de, bir daha yere oturmazdı…
Olmadı…
Onlar, istedikleri teknik direktörü getirmekle meşguldüler…
Çocuk hastalanmış ve huyu değişmişti…
***
Kimse, “böylesi bir Başakşehir takımını bir daha yakalayamazlar”, demesin…
Başakşehir’i oynatmayan, Fenerbahçe’nin baskısıydı…
Bu baskının en büyük kahramanlarından biri de, “hakkında çıkmayan söylenti kalmayan” Frey’di…
Ayrıca uzun top oynayabilme opsiyonunu da yarattı…
Nitekim oyundan alındığında oyunun momentumu değişti… Başakşehir, orta sahayı rahat geçer olmuş, istediği oyunu oynama imkânı bulmuştu…
***
Oysaki oyuna giren Benzia idi...
Herkesin itiraf edeyim benim de; “neden oynamıyor?” Dediğim, takımın en kaliteli ayağıydı…
Ancak olmadı işte arkadaşlar…
Ben de yanıldım, kabul edin siz de…
Benzia girdi ve oyun Başakşehir e geçti…
Benzia isteksizdi..
Biz göremedik ama Cocu her gün beraberdi, görmüş… Demek ki bir bildiği varmış…
Burada size yazmamış olsam dahi yanıldım. Ancak yine de, Reyes konusunda bir şeyler söylemek zorundayım…
Reyes,
Ön libero da denendi…
Stoperde denendi…
Üçlü savunmanın solunda denendi.
Bugün yine ön liberoydu...
Üzgünüm, toptan kaçıyor...
Biraz kulübede denenmesi gerekir...
Bence...
***
Philip Cocu halen deniyor…
Sürekli değişik oyuncular ile oynuyor… Sürekli farklı sistemler ile oynuyor… Spartak maçının aynı 11’i ile çıktı maça ama sistemi üçlü defanstan, dörtlü defansa dönüştürdü…
Özetle, henüz ne yapmak ve kiminle yapmak istediğine karar veremedi…
Ancak bugün gördüğümü de söylemek zorundayım:
Top rakipteyken ne yapacağını oturtmaya başladığını gördüm…
***
Şimdi yazıyı kızarak okuyan, haksız da olmayan sesleri duyuyorum…
“Fenerbahçe, defans yapmaz, yaptırır!”
“Ben oynayan oyuncu severim, oynatmayan oyuncudan bana ne!”
Haklısınız!
Ancak mali durum bu!
Gerçek de bu!
Sevmesek de bu!
Antrenörü de, onları alanı değiştirsek de, gerçek bu!
Gerçekleri bilirsek, hayallerimize ulaşmak daha kolay olacak!
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