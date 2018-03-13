Deplasman fatihi Altınordu!

Eskişehirspor'da ise geçtiğimiz sezon son maçta Süper Lig'i avuçlarının arasından kaçırmanın vermiş olduğu motivasyon düşüklüğü, bu seneye hayal kırıklığı olarak yansıdı. Sahip oldukları muhteşem taraftar desteğini ve yetenekli, tecrübeli oyunculardan kurulu olan kadro potansiyelini kullanamayıp istikrarsız sonuçlarla kendilerine düşme hattında yer buldu kırmızı-siyahlılar.

Maça gelecek olursak, adeta penaltı ve akabinde Altınordu'nun Kerim Avcı'dan bulduğu gol ile başlayan mücadele kemik sesleri arasında geçti. Her iki takımın da hırsı, mücadelesi takdire şayandı. Ancak maçın başından beri hakem Onur Karabaş'ın ev sahibi oyuncularına göstermiş olduğu aşırı tolerans, maçın sonlarına doğru ortamın futbol sahalarına yakışmayacak bir şekilde gerilmesine neden oldu. Hatta bu gerilim bazı Eskişehirsporlu taraftarların sahaya girmesiyle daha da alevlendi. Ancak bu ''psikolojik savaş''tan galip çıkan İzmir ekibi oldu...

Ligin ilk yarısında istikrarsız sonuçlar alan, sevenlerini hayal kırıklığına uğratan ve neredeyse iki ay süreyle galibiyet yüzü göremeyen Altınordu'da, ikinci yarı için değişenlerin neler olduğunu anlamak çok da zor değil aslında. Takımdaşlık duygusunun en üst seviyeye gelmesi, özellikle zorlu deplasmanlardan alınan üç puanların takıma kazandırdığı özgüven ve ara transferde yapılan nokta atışı Berkay Samancı ve Hasan Hatipoğlu transferleri... Stoper Hasan Hatipoğlu'nun transferi, bir seviye atlattı Altınordu savunmasına. Berkay Samancı'nın ise bu camianın çocuğu oluşu ve takım içerisinde ''ağabey'' misyonu üstlenmesi bir diğer pozitif etken kırmızı-lacivertliler adına.

Yapılan isabetli pas yüzdesinin artması, kazanılan özgüven ile birlikte geriden kurularak başlayan doğru oyun elbette bu başarılı performansın anahtarlarından. Fakat Altınordu'nun bir diğer önemli özelliği ise bu ligin en iyi kontra atak yapan takımlarından biri olması. Özellikle sağ ve sol kanatlarda sürekli maç içerisinde yer değiştiren Barış Alıcı ve Erdoğan Yeşilyurt ikilisi rakip savunmaların korkulu rüyaları haline geldi. Bugün de görüldüğü gibi bir anda hızlı hücum geçişleriyle karşı yarı alanda tehlike haline dönüşebiliyorlar.

Özellikle Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, bugün de Eskişehirspor gibi ligin en zorlu deplasmanlarından üçer puanla dönüyor oluşu, Altınordulu taraftarların bahar mevsimi için kurdukları şampiyonluk hayalinde ne kadar haklı olduklarını gösteriyor.