Deplasman fatihi Altınordu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Taraftarlar YazılarıDeplasman fatihi Altınordu!
Alper Atamer Deplasman fatihi Altınordu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Kış güneşi...

Spor Arena
13.03.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Deplasman fatihi Altınordu!

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com

Deplasman performansı olarak ligin en iyisi olan, son 4 dış saha karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Altınordu'nun, bugün Eskişehirspor deplasmanında yapacakları nefes nefese geçen Play-Off ve lig ikinciliği yarışında büyük önem taşıyordu.

Eskişehirspor'da ise geçtiğimiz sezon son maçta Süper Lig'i avuçlarının arasından kaçırmanın vermiş olduğu motivasyon düşüklüğü, bu seneye hayal kırıklığı olarak yansıdı. Sahip oldukları muhteşem taraftar desteğini ve yetenekli, tecrübeli oyunculardan kurulu olan kadro potansiyelini kullanamayıp istikrarsız sonuçlarla kendilerine düşme hattında yer buldu kırmızı-siyahlılar.

Maça gelecek olursak, adeta penaltı ve akabinde Altınordu'nun Kerim Avcı'dan bulduğu gol ile başlayan mücadele kemik sesleri arasında geçti. Her iki takımın da hırsı, mücadelesi takdire şayandı. Ancak maçın başından beri hakem Onur Karabaş'ın ev sahibi oyuncularına göstermiş olduğu aşırı tolerans, maçın sonlarına doğru ortamın futbol sahalarına yakışmayacak bir şekilde gerilmesine neden oldu. Hatta bu gerilim bazı Eskişehirsporlu taraftarların sahaya girmesiyle daha da alevlendi. Ancak bu ''psikolojik savaş''tan galip çıkan İzmir ekibi oldu...

Ligin ilk yarısında istikrarsız sonuçlar alan, sevenlerini hayal kırıklığına uğratan ve neredeyse iki ay süreyle galibiyet yüzü göremeyen Altınordu'da, ikinci yarı için değişenlerin neler olduğunu anlamak çok da zor değil aslında. Takımdaşlık duygusunun en üst seviyeye gelmesi, özellikle zorlu deplasmanlardan alınan üç puanların takıma kazandırdığı özgüven ve ara transferde yapılan nokta atışı Berkay Samancı ve Hasan Hatipoğlu transferleri... Stoper Hasan Hatipoğlu'nun transferi, bir seviye atlattı Altınordu savunmasına. Berkay Samancı'nın ise  bu camianın çocuğu oluşu ve takım içerisinde ''ağabey'' misyonu üstlenmesi bir diğer pozitif etken kırmızı-lacivertliler adına. 

Yapılan isabetli pas yüzdesinin artması, kazanılan özgüven ile birlikte geriden kurularak başlayan doğru oyun elbette bu başarılı performansın anahtarlarından. Fakat Altınordu'nun bir diğer önemli özelliği ise bu ligin en iyi kontra atak yapan takımlarından biri olması. Özellikle sağ ve sol kanatlarda sürekli maç içerisinde yer değiştiren Barış Alıcı ve Erdoğan Yeşilyurt ikilisi rakip savunmaların korkulu rüyaları haline geldi. Bugün de görüldüğü gibi bir anda hızlı hücum geçişleriyle karşı yarı alanda tehlike haline dönüşebiliyorlar. 

Özellikle Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, bugün de Eskişehirspor gibi ligin en zorlu deplasmanlarından üçer puanla dönüyor oluşu, Altınordulu taraftarların bahar mevsimi için kurdukları şampiyonluk hayalinde ne kadar haklı olduklarını gösteriyor.

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Roma Shaktar Donetsk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Cengiz'de

Semahat Özdoğan kimdir nerelidir? Yayında kısa bir prova yaptı

Kaptan inanıyor... 'G.Saray’ı yenersek yol açılır!'

Terim kazanırsa Kocaman bırakır