Yarışa devam
Fenerbahçe havlu atması için pusuda bekleyenleri bu hafta da hayal kırıklığına uğrattı. Antalyaspor karşısında istekli bir futbol oynayan sarı lacivertliler 4 gollü bir galibiyetle yarışın içinde kalmaya ve rakiplerini tedirgin etmeye devam ederken taraftarını da sezon sonuna doğru arkasına almaya başladı. Kadıköy’de birkaç maçtır eski günlere dönüş sinyali var.
Hem tribündeki uyum ve sinerjiyi yükselten hemde futbolculara koşulsuz destek anlamında farklı bir karakter ortaya koyan Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa yürekten inanmasa da sezon başından bu yana katedilen mesafeyi takdirle karşılamış gibi gözüküyor.
Aatıf’ın Suçu Ne?
Fenerbahçe’de sezon başından beri kadrodaki en yetenekli oyuncu olduğu herkesçe kabul edilen Valbuena’nın ilk 11’deki yerini sağlamlaştıramaması tartışılmaya devam ediyor. Bu noktada oynaması gereken oyuncuyu düşünürken kimin yerine oynaması gerektiği kararı çok önemli. Pozisyon itibarıyla Aatıf hedef gösteriliyor ancak sezonun ikinci yarı performanslarına bakacak olursak Valbuena eğer 11 kişilik kadroda kendisine yer bulacaksa kesilmesi gereken oyuncu son 7 maçta 4 gol 1 asist yapan Aatıf değil. Giuliano takım savunmasında iyi işler yapsa da esas görevi olan bitirici hamlelerde ağır kalıyor. Bana kalırsa santrafor arkasında Valbuena ile başlanıp Giuliano’nun kulağı biraz çekilebilirdi. Nitekim Antalyaspor karşısında attığı gol Valbuena’nın ceza sahası yayı çevresinde topla buluştuğunda sonuca ne kadar rahat gidebildiğini gösterdi.
Verilmeyen Gol ve Penaltı
Fenerbahçe’nin lehine yapılan hatalarda al ileri ver geri bütün hafta pozisyonları tartışanlar Antalyaspor’a karşı Fenerbahçe’nin sayılmayan golünü defalarca başa sarıp izlesinler. Umarım bundan sonra bu tip hataların her maçta olduğu ve en ufak hatanın şaibeli olma zorunluluğunun olmadığı kanaatine varabilirler. Antalyaspor ceza sahası içinde Antalyaspor’lu oyuncunun eline çarpan bir topu da es geçen hakem triosunun Mehmet Topal’ın kırmızı kartını da boş geçtiğini objektif bir şekilde belirtmek gerekir.
31. Hafta Dengeler Değişecek
Fenerbahçe önümüzdeki hafta kazandığı takdirde iki rakibinden birinin veya ikisinin birden puan kaybetmesinin kesin olduğu haftada dengeleri tamamen değiştirebilir. Derbinin berabere bitmesi durumunda Beşiktaşla puanını eşitleyecek, Gaşatasaray’ın da 1 puan yakınına gelecek olan Fenerbahçe inanmayanları inandırarak son 3 haftada rakiplerine psikolojik üstünlük sağlayabilir.
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