Yarışa devam

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Fenerbahçe havlu atması için pusuda bekleyenleri bu hafta da hayal kırıklığına uğrattı. Antalyaspor karşısında istekli bir futbol oynayan sarı lacivertliler 4 gollü bir galibiyetle yarışın içinde kalmaya ve rakiplerini tedirgin etmeye devam ederken taraftarını da sezon sonuna doğru arkasına almaya başladı. Kadıköy’de birkaç maçtır eski günlere dönüş sinyali var.

Hem tribündeki uyum ve sinerjiyi yükselten hemde futbolculara koşulsuz destek anlamında farklı bir karakter ortaya koyan Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa yürekten inanmasa da sezon başından bu yana katedilen mesafeyi takdirle karşılamış gibi gözüküyor.

Aatıf’ın Suçu Ne?

Fenerbahçe’de sezon başından beri kadrodaki en yetenekli oyuncu olduğu herkesçe kabul edilen Valbuena’nın ilk 11’deki yerini sağlamlaştıramaması tartışılmaya devam ediyor. Bu noktada oynaması gereken oyuncuyu düşünürken kimin yerine oynaması gerektiği kararı çok önemli. Pozisyon itibarıyla Aatıf hedef gösteriliyor ancak sezonun ikinci yarı performanslarına bakacak olursak Valbuena eğer 11 kişilik kadroda kendisine yer bulacaksa kesilmesi gereken oyuncu son 7 maçta 4 gol 1 asist yapan Aatıf değil.  Giuliano takım savunmasında iyi işler yapsa da esas görevi olan bitirici hamlelerde ağır kalıyor. Bana kalırsa santrafor arkasında Valbuena ile başlanıp Giuliano’nun kulağı biraz çekilebilirdi. Nitekim Antalyaspor karşısında attığı gol Valbuena’nın ceza sahası yayı çevresinde topla buluştuğunda sonuca ne kadar rahat gidebildiğini gösterdi.

Verilmeyen Gol ve Penaltı 

Fenerbahçe’nin lehine yapılan hatalarda al ileri ver geri bütün hafta pozisyonları tartışanlar Antalyaspor’a karşı Fenerbahçe’nin sayılmayan golünü defalarca başa sarıp izlesinler. Umarım bundan sonra bu tip hataların her maçta olduğu ve en ufak hatanın şaibeli olma zorunluluğunun olmadığı kanaatine varabilirler. Antalyaspor ceza sahası içinde Antalyaspor’lu oyuncunun eline çarpan bir topu da es geçen hakem triosunun Mehmet Topal’ın kırmızı kartını da boş geçtiğini objektif bir şekilde belirtmek gerekir.

31. Hafta Dengeler Değişecek

Fenerbahçe önümüzdeki hafta kazandığı takdirde iki rakibinden birinin veya ikisinin birden puan kaybetmesinin kesin olduğu haftada dengeleri tamamen değiştirebilir. Derbinin berabere bitmesi durumunda Beşiktaşla puanını eşitleyecek, Gaşatasaray’ın da 1 puan yakınına gelecek olan Fenerbahçe inanmayanları inandırarak son 3 haftada rakiplerine psikolojik üstünlük sağlayabilir.

 

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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