Patates Tarlasında Anca Bu Kadar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Nitekim Süper Lig seviyesine yakışmayan bu kötü zeminden Fenerbahçe de olumsuz etkilendi. Ayağa paslarla ileri çıkma alışkanlığı olan Fenerbahçe takımı için dünkü zeminde doğru pasları vermek imkansızdı. Buna rağmen Antalyaspor savunmasının arkasına bir çok kez sarkarak pozisyonlar bulan sarı lacivertliler maçı koparabilirdi. Bunun yanında Antalyaspor’un özellikle 60. dakikadan sonraki baskısında gelebilecek bir gol de işleri yine tersine çevirebilirdi. Janssen, Giuliano, Dirar ile girilen pozisyonlarda cömert davranan Fenerbahçe maçı 3-0, 4-0 bitirebilecekken yine zora soktu. Fenerbahçe 90 dakika sonunda istediği skoru bir şekilde aldı ancak bu kadar orta sahayı boşaltmış bir rakibe karşı çok daha rahat kazanmalıydı.
Giuliano Isınıyor
Giuliano’nun goldeki topla koşusu ve vücut çalımı arkasından pozisyonu net bir vuruşla tamamlayışı muazzamdı. Bu maç özelinde benzer pozisyonlardan çok daha fazla olmalı ve maç daha erken koparılmalıydı ancak Giuliano ve Janssen’in istekleri ve sürekli arayış içinde olmaları da Fenerbahçe adına olumlu bir gelişmeydi. Açıkçası haftalar ilerledikçe Giuliano’nun Janssen ile saha içindeki ilişkisi olumlu yönde ilerliyor. Birbirlerine ısınmış gözüküyorlar.
Valbuena Mesajı Aldı mı?
Aykut Kocaman’ın Valbuena yerine Aatıf tercihi son derece yerinde. Hem Aatıf uzun zamandır hak ettiği formayı almış oldu hem de Valbuena verilen görevleri yapmak yerine sahada başına buyruk takılmaması gerektiğiyle ilgili uyarıyı aldı. Oyuna girdikten sonra ise pek bu uyarıyı anlamış gibi değildi. Bu yüzden Fenerbahçe’nin potansiyel Valbuena sorununu başlamadan çözmesi gerekir. Kenarda kaliteli çok fazla alternatifi olmayan bir ekip için Valbuena gibi bir oyuncudan düşük verim almak yüksek hedefler yolunda sıkıntılı bir durum olacaktır.
İsmail mi Hasan Ali mi?
Açıkçası Fenerbahçe’nin bu soruya mahkum kalmış olması en büyük problem. Her ikisi de belli bir seviyenin altında ancak bir tercih yapılması gerektiğinde sanki İsmail ofansif yönüyle bir adım öne çıkıyor. Maç içinde yaptığı hatalar var ama kesinlikle ön tarafa etkisi daha fazla. Oynadıkça ritmini oturtabilecek bir oyuncu. Beşiktaş’ın 2 sezon önceki şampiyonluğunda baş rollerden biriydi. Israr edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kritik İki Hafta
Fenerbahçe için rezalet bir zeminde oynanan oyuniçin çok derin bir futbol analizine girmek istemiyorum fakat kısaca özetlemek gerekirse Fenerbahçe takım olma yolunda çok büyük bir aşama kaydetti. Saha içindeki yardımlaşma ve oyuncuların yüzlerindeki ifade artık çok daha farklı. Fenerbahçe dün itibarıyla zirve yarışının içinde olabileceğini gösterdi fakat özellikle iç saha maçlarında bulduğu net pozisyonlardan golle dönmeyi başarabilmeli. Zira geçtiğimiz haftalarda 90 dakikaya tek bir şutu zor sığdıran Fenerbahçe dün ilk 10 dakikada rakip kaleyi birçok kez yoklamasına rağmen topu kale çizgisinden geçirmekte oldukça zorlandı. Fenerbahçe için hala kafalarda soru işaretleri olması normal ancak takım sezon başından beri yaşadığı şanssızlıktan kurtulup yanına bir de Kasımpaşa ve Bursaspor galibiyetlerini eklerse Aykut Kocaman’ın sezon başında ısrarla belirttiği özgüven ortaya çıkacaktır. İşte o zaman ligde kartlar yeniden dağıtılır.