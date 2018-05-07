Fenerbahçe’de huzur kaçtı bir kere!
Bursaspor maçının analizini yapmak için bazı durumları görmezden gelmek gerekir. Goller, hakem kararları derken maçın analizini kolayca yapıp işin içinden çıkabiliriz ancak esas analiz edilmesi gereken konu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu tedirginlik halidir.
Bu sezon defalarca yazdığım gibi Fenerbahçe kadrosu sezon başında şampiyonluk hedefi koyabilecek bir kadro değil. 2011 yılındaki malum gelişmelerden ötürü sürekli tokat yiyen Fenerbahçe’nin kendi içindeki sıkıntıları tam olarak çözmeden sezonluk hedeflerle ilerlemesi doğru değil. Fenerbahçe futbolda acilen yeni bir oluşum içine girmeli ve taraftarına dürüst davranmalı. Sarı lacivertli takımın belli bir standart içinde en az 2-3 yıllık bir plana ihtiyacı var. Bu şartlar sağlanmadığı sürece Fenerbahçe futbol takımı günlük, aylık, yıllık hedeflerle gönül eğlendirmeye devam edecek. Sezon içi heyecanlar, inişler, çıkışlar zaman zaman şampiyonluklar olağan akışında sistemsiz bir şekilde Fenerbahçe’nin tamamıyla kontrolünde olmadan sonuca varacak.
FENERBAHÇE SEYİRCİLERİ
Sezon başından beri oynanan futboldan memnun olmayan taraftarı kimse eleştiremez ancak takım desteklemek için şart arayanlar zaten Fenerbahçe taraftarı değil, Fenerbahçe seyircisidir! Stada gelmek yada takımı desteklemek için yıldız oyuncu, güzel futbol yada heyecan arayanlar bu şartları aradıkları müddetçe gerçek Fenerbahçe taraftarı kimliğinin dışında kalacaklar. Taraftar kelimesi ingilizcede “Fan” olarak kullanılır. Bir diğer anlamı da bir şeye hayran, düşkün olmaktır. Şartları ne olursa olsun desteğini koşulsuz sürdürendir taraftar. Hayranlığını, heyecanını asla kaybetmeyendir. Kötü oynadığı maçlarda bile sırf adı var diye Robin Van Persie diye inleyen tribün Bursaspor karşılaşmasında da sahada mücadele eden futbolcularını protesto ederken rakip takımdaki eski futbolcusu Moussa Sow’a moral veriyordu. Hafta sonunda bambaşka bir seviye olan İngiltere Premier Lig’de ise sezon başından beri kötü oynayan ve bunun karşılığında küme düşen Stoke City’i taraftarları alkışlarla sahadan uğurluyordu. Çünkü onların tek derdi göz banyosu yapmak değil, takımlarının ve armalarının ne olursa olsun arkasında durmaktı. Fenerbahçe’de ise bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı devam eden ve 2-3 hafta önce neredeyse herkesin 4.lükten yukarısını göremeyeceğini düşündüğü halde 2. sıraya yükselen bu takım için yapılan protestonun tribün özelinde tek bir anlamı olabilir: Huzursuzluk!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle