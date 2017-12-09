Fenerbahçe Satranç Oynadı

Sonraki hafta Antalyaspor’u Antalya’da yendiğinde “şans” dendi. Kasımpaşa’yı 4 golle geçerken ise “iyi oynarken bile 2 gol yedi” dendi. Son olarak “Bursa deplasmanından çıkamaz” dendi. Fenerbahçe için söylenmeyen tek şey vardı o da her geçen gün sisteminin daha da oturduğu.

Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında net bir şekilde satranç oynadı. Sahada göze hoş gelen bir futbol yoktu ancak iki takımın da set oyununda taktiksel savaşı vardı ve Fenerbahçe bu savaştan galip çıktı. Penaltı olmasaydı maç 0-0 bitebilirdi ancak bu tip kilit maçları da zaten duran toplar çözer. Çözdü de. Her ne kadar penaltıyı duran top olarak kabul etmek anlatmak istediğimin tam olarak karşılığı olmasa da bir şekilde maçın çözüm noktasının bu tip pozisyonlara evrildiği açıkça görülüyordu. Fenerbahçe gole kadar sabırla topu çevirdi. Bursaspor kapandı kontra aradı ancak Fenerbahçe yakın markajlarla Bursaspor’u kalesine yaklaştırmadı. Fenerbahçe’de hala pas hataları bu seviyedeki bir takıma göre oldukça fazla ancak her geçen gün top kapma sayısı artıyor. Fenerbahçe ilk haftalara göre fizik olarak da daha sağlam. 90 dakika boyunca takım halinde kaymaları ve alan kapatmaları neredeyse kusursuz uyguluyorlar.

Aykut Kocaman sezon başından beri takım savunması üzerine yoğunlaştı. Takım bütünlüğünü yakaladığında bunun ön tarafa da etkisi olacağını biliyordu. Zira takım savunması nispeten oturdu ve hızlı çıkışlarda da ayağa paslarla kendine alan açma konusunda gelişim gösterdi. Her ne kadar pozisyonları sonuca vardıramama sorunu Bursaspor deplasmanında da gözle görülse de Fenerbahçe özgüvenli kontra ataklarıyla ilerisi için umut ışığı yaktı. Aykut Kocaman ve futbolcuları Bursa gibi zor bir deplasmanda akıllı oynarak puan kaybedileceğinden neredeyse emin olan birçok kişiye son 3 haftada alınan puanların tesadüf olmadığının mesajını verdi.

İsmail Artık Savunmanın da Parçası

“Hasan Ali’nin ofansif gücü kötü, İsmail’in ise savunması” klişesi Bursaspor maçı itibarıyla yerle bir oldu. İsmail oynadıkça kendini geliştiriyor. Süre aldıkça çok daha özgüvenli oynuyor. Bursaspor maçı özelinde analiz etmek gerekirse çok koştu, çok çabaladı. Takım savunmasında hiç sırıtmıyor. Eskiye nazaran fiziki açıdan da kuvvetlenmiş. Kaptığı ve kaptırmadığı toplarla farklı bir İsmail izlettirdi. Bu şekilde devam ederse Hasan Ali’nin formayı tekrar alması zor görünüyor.

Neustadter-Skrtel Tandemi Oturdu

Kjaer’in gidişinin ardından stoper bölgesine Neto gibi ayaklarına hakim bir savunma oyuncusunu monte eden Fenerbahçe’de Portekizli’nin cezası ve sakatlıkları Neustadter’e fırsat yarattı. Bu fırsatı geri çevirmeyen Neustadter şimdilik ilk 11 oynayabilecek potansiyeli olduğunu bizlere gösterdi. Savunma prensibinde eğer ikili oynuyorsanız oyuncuları tek tek değerlendirmek yerine bir bütün olarak değerlendirmek daha doğrudur. Neustadter ve Skrtel ikilisi iletişimi kuvvetli bir tandem görüntüsü veriyor. Şu anda Neto’yu yeniden monte etmeye çalışmak Aykut Kocaman için anlamsız bir macera olacaktır.

Sönmüş Volkan Faaliyete Geçti

Volkan Demirel yaşı itibarıyla artık kariyerinin sonlarına geldi. Sezon başında yaşadığı talihsizlikler hepimize artık kariyerinin bittiğini ve eski kalitesine asla dönemeyeceğini düşündürttü. Volkan Demirel ise önce Kameni’den kaptırdığı kaleyi geri aldı sonra ise her maç üzerine koyarak devam etti. Fenerbahçe’nin son haftalardaki çıkışının en büyük sebeplerinden biri Volkan’ın en gerideki adam olarak takıma verdiği güvendir. Volkan Demirel Fenerbahçe için sadece bir kaleci değil. Saha içinde bir motivasyon. Takımı takım yapan en büyük iletişim gücü. Performansı aynı seviyede devam ettiği müddetçe takım olarak Fenerbahçe’nin de aynı etkiyi sahaya yansıtacağını düşünüyorum.