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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Tarih yazdınız aferin çocuklar

Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com

Ali Naci Küçük yazdı.

Tarih yazdınız, aferin çocuklar!.. Tuzlaspor maçı, Galatasaray’ın kulübesinde ışık olmadığını, forma bekleyenlerin defolarını, kalite eksikliğini dün akşamki 90 dakika net şekilde gözler önüne serdi. Gecenin tek artısı 16 yaşındaki Emin Bayram idi... Fatih hocanın dediği gibi, ‘ Yaşı küçük ama gerek fiziği, gerek tekniği, gerek de oyun görüşü olarak çok iyi durumda Emin Bayram! Yeni bir Ozan Kabak çıkar mı diye izledik Emin’i... Özgüveni yerinde, cesur, toptan kaçmıyor ve ayaklarına hakim bir stoper... Çalım attı ileri çıktı. Bir topu da direkte patladı! Ancak, orta saha hattı gibi Tuzlaspor’un attığı golde Emin’in de hatası vardı. Emin’in elbette kat etmesi gereken çok yol var ama dün gece Galatasaray formasının hakkını veren ender isimlerden biri idi genç delikanlı... Adın gibi kendinden emin yoluna devam et Emin!

EMRE FORMA ALAMAZ

Galatasaray o kadar kötü ve hücum aksiyonları sınırlı bir oyun sergiledi ki, 5-10 gömlek üstün olduğu Tuzlaspor savunmasını aşamadı! Saha içinde organize olamadı! Yedek oyuncularını sahaya süren Fatih Terim maç önü ‘Görmek istediğimiz oyuncular bize iyi geri dönerler’ dedi. Ama hocanın bu çağrısına anlaşılan kulübedeki oyunculardan kulak asan yok! Emre mor, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir... Ligde forma bekleyen isimler doğru dürüst mücadele dahi etmedi. Yunus Akgün, yıllardır A Takımda ama gram gelişme yok! Ne oyun kalitesi ne fiziği... Yunus ‘ben oldum’ edasında idi ama umarım Fatih hoca bugüne kadar defalarca şans verdiği Yunus ile artık vaktini harcamaz! Bu tabloda formayı alamayan Emre mor bir daha da alamaz! Tuzlaspor, Galatasaray’dan daha çok mücadele etti, daha organize ve disiplinliydi.

Fatih Terim, maçın ardından oyuncularına net mesaj gönderdi...

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi"Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
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Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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