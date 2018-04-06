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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.04.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Silik bir oyun ve mağlubiyet

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
Silik bir oyun ve mağlubiyet

Deplasmanda ligin önemli takımlarından Başakşehir’e konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor son derece kötü bir oyun sergilediği karşılaşmada sahadan 1-0’lık mağlubiyet ile ayrıldı.

Başakşehir’de stoper tandeminde Mahmut değişikliği göze çarparken Malatyaspor’da ise Azubuike yerine Buğra başladı. İlk dakikalarda Başakşehir topa sahip olurken tempo oldukça düşüktü. 15. Dakikadan itibaren Başakşehir Malatyaspor kalesini daha çok zorlamaya başladı. Hemen akabinde çalışılmış bir gol ile Başakşehir öne geçti. Visca ceza sahası içine gönderilen topta Sadık’ı çok güzel bir şekilde geçip topu içeriye çevirdi arka direkte bomboş kalan Elia golü atmakta zorlanmadı. Daha sonra Başakşehir maçta kontrolü sağlama amaçlı pas oyununa döndü. Bu dakikalarda Malatyaspor birkaç pozisyona da girdi. Mina röveşata ile şansını denedi Volkan kolayca kontrol etti. Boutaib ceza sahası çizgisinde yalnız kaldı köşeye vurdu ancak Volkan başarılıydı. İlk yarının kalan dakikalarında göze çarpan herhangi bir pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına gitti.

İkinci yarı ilk yarının kopyası gibiydi. İnanılmaz düşük bir tempo ve sıkıcı bir 45 dakika daha izledik. Başakşehir sürekli topa sahip olan ve sürekli pas yaparak maçı sona ermesini bekleyen bir takım görüntüsündeydi. Malatyaspor ise Başakşehir hücumsal anlamda hiç zorlamadı. Defansa yaslandı topun gelmesini bekledi. Gelen topları da ya rakibe ya da dışarıya gönderdi. Başakşehir 2.yarıdaki ilk şutunu 83. Dakikada attı. Malatyaspor ise en tehlikeli atağını 87.dakikada buldu. Boutaib ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunda top az farkla dışarı çıktı. Kalan dakikalarda herhangi bir sonuç çıkmadı ve maç sona erdi.

Anlatılacak çok bir şey yok. Kötü bir maçtı. Başakşehir kendisini yormadı. Malatyaspor ise rakibini zorlamadı. Yazacak anlatılacak pek bir şeyin olmadığı bir 90 dakikaydı. Futbolcuların daha önem arz eden maçlara odaklandığı görüyoruz. Haftaya Alanyaspor maçında bu kadar kötü ve hücum yapamayan bir Malatyaspor olmayacaktır. Çünkü Alanyaspor yenebileceği ve alt sıralarla bağının tamamen koparabileceği bir rakip.

Erol hocanın maçtan önce ‘Ligin muhtemel şampiyonu ile oynayacağız’ açıklaması etik değildi. Daha uzun bir süreç var ve Malatyaspor kimin şampiyon olup olmayacağı ile ilgileneceğine kendi oyununu geliştirmeye önem verse daha mantıklı olacaktır. Ayrıca Malatyaspor taraftarıyla bile ikili diyaloga giren Emre Belezoğlu’nun artık bu kaçıncı sayamadık(!) ama bunları bırakması gerekiyor.

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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