Silik bir oyun ve mağlubiyet

Başakşehir’de stoper tandeminde Mahmut değişikliği göze çarparken Malatyaspor’da ise Azubuike yerine Buğra başladı. İlk dakikalarda Başakşehir topa sahip olurken tempo oldukça düşüktü. 15. Dakikadan itibaren Başakşehir Malatyaspor kalesini daha çok zorlamaya başladı. Hemen akabinde çalışılmış bir gol ile Başakşehir öne geçti. Visca ceza sahası içine gönderilen topta Sadık’ı çok güzel bir şekilde geçip topu içeriye çevirdi arka direkte bomboş kalan Elia golü atmakta zorlanmadı. Daha sonra Başakşehir maçta kontrolü sağlama amaçlı pas oyununa döndü. Bu dakikalarda Malatyaspor birkaç pozisyona da girdi. Mina röveşata ile şansını denedi Volkan kolayca kontrol etti. Boutaib ceza sahası çizgisinde yalnız kaldı köşeye vurdu ancak Volkan başarılıydı. İlk yarının kalan dakikalarında göze çarpan herhangi bir pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına gitti.

İkinci yarı ilk yarının kopyası gibiydi. İnanılmaz düşük bir tempo ve sıkıcı bir 45 dakika daha izledik. Başakşehir sürekli topa sahip olan ve sürekli pas yaparak maçı sona ermesini bekleyen bir takım görüntüsündeydi. Malatyaspor ise Başakşehir hücumsal anlamda hiç zorlamadı. Defansa yaslandı topun gelmesini bekledi. Gelen topları da ya rakibe ya da dışarıya gönderdi. Başakşehir 2.yarıdaki ilk şutunu 83. Dakikada attı. Malatyaspor ise en tehlikeli atağını 87.dakikada buldu. Boutaib ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunda top az farkla dışarı çıktı. Kalan dakikalarda herhangi bir sonuç çıkmadı ve maç sona erdi.

Anlatılacak çok bir şey yok. Kötü bir maçtı. Başakşehir kendisini yormadı. Malatyaspor ise rakibini zorlamadı. Yazacak anlatılacak pek bir şeyin olmadığı bir 90 dakikaydı. Futbolcuların daha önem arz eden maçlara odaklandığı görüyoruz. Haftaya Alanyaspor maçında bu kadar kötü ve hücum yapamayan bir Malatyaspor olmayacaktır. Çünkü Alanyaspor yenebileceği ve alt sıralarla bağının tamamen koparabileceği bir rakip.

Erol hocanın maçtan önce ‘Ligin muhtemel şampiyonu ile oynayacağız’ açıklaması etik değildi. Daha uzun bir süreç var ve Malatyaspor kimin şampiyon olup olmayacağı ile ilgileneceğine kendi oyununu geliştirmeye önem verse daha mantıklı olacaktır. Ayrıca Malatyaspor taraftarıyla bile ikili diyaloga giren Emre Belezoğlu’nun artık bu kaçıncı sayamadık(!) ama bunları bırakması gerekiyor.