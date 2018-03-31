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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.03.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

MALATYASPOR ZEVKTEN 4 KÖŞE

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com

Ali Miraç Kırteke yazdı.

Malatyaspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği karşısında 2. Yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1’lik gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Erol hoca Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında uyguladığı 3’lü savunma sisteminden vazgeçerek Malatyaspor’un her zamanki sistemine döndü. Mina ve Sadık’tan oluşan stoper tandemi Doria’nın yedeğe çekilmesi ve Pereira’nın ilk 11’e dönmesi bu maç ve kalan maçlar nezdinde doğru bir karar. Maç tempolu başladı. İki takımında galibiyete ihtiyacı olması bunda en önemli etkendi. 9.dakikada Cissokho’nun topu ıskalaması sonucu topla buluşan Sessegnon uzaktan köşeye güzel bir vuruşla konuk takımı öne geçirdi. Golü kalesinde gördükten sonra Malatyaspor daha fazla topla oynamaya başladı ve rakip kaleye gitmeye başladı. Adem’in bulduğu gol tartışmalı bir ofsayt kararıyla iptal edildi. 33.dakikada Adem çalımlarla ceza sahasına girdi ve düşürüldü. Hakem faulün dışarda olduğuna kanaat getirdi. Topun başına gelen Aytaç sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skora denge gelmesiyle daha fazla morallenen Malatyaspor sağlı sollu ortalarla gol aradı. Pereira bu pozisyonların birinde net bir vuruş yapsa da kaleyi bulamadı. Kalan dakikalarda baskı sonuç getirmedi ve ilk yarı 1-1’lik skorla sona erdi.

İlk yarıda takım olarak etkisiz olan Gençlerbirliği 2.yarıya daha dengeli başlamaya çalıştı. Ancak dakikalar geçtikçe Malatyaspor tekrar kontrolü ele aldı. Dakika 68’de Gilberto Azubuike ile değişti ve Malatyaspor çift forvete geçti. Bu dakikadan sonra gol yağmuru başladı. Önce Chebake enfes bir orta yaptı arka direkte bulunan Pereira topu kafayla ağlarla buluşturarak Malatyaspor’u öne geçirdi. Daha sonra Gllberto 73’te kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Hopf gole izin vermedi. 81.dakikada Cissokho orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ilerledi, ortayı yaptı, Gilberto sağ ayağıyla topu düzeltip sol ayağıyla farkı 2’ye çıkardı. Kalan dakikalarda Malatyaspor geriye yaslandı ve kontra ataklar yapmaya başladı. Uzatma dakikalarında Gençlerbirliği korner kullandı, topla hızlı çıkan Malatyaspor’da Buğra topu Gilberto’ya bıraktı. Gilberto topa çok düzgün vurarak maçın skorunu tayin etti.

Malatyaspor çok önemli bir maçta sahasında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldı. Erol hocanın hamleleri Malatyaspor’a galibiyeti getirdi. Gilberto’nun 2 gol atması kendisine güvenini de üst düzeye çıkarmıştır. Malatyaspor’un kalan 7 maçının 3’ü ligin ilk 3 sırasındaki takımlara karşı ve deplasmanda olacak. Bu nedenle Malatyaspor’un sahasındaki maçlar çok önemli. Bu maçlarda bugünkü gibi bir performans sergilenirse bu maçları kazanmak zor olmayacaktır.

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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