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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.04.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

MALATYASPOR FIRSAT TEPTİ

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com

Ali Miraç Kırteke yazdı.

29.Hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor son dakikada yediği golle 1-1’lik beraberlikle puanını 38’e yükseltti.

İki takımda ideal 11’leriyle sahaya çıktılar. Alanyaspor hücum gücü daha yüksek bir takım olarak göze çarparken Malatyaspor ise defansif yönleri daha kuvvetli bir takım görüntüsündeydi. Bu iki takımın mücadelesinde ilk yarısında tamamen zevksiz ve heyecanı olmayan bir karşılaşma izledik. Malatyaspor ilk dakikalardan itibaren önde baskı yaparak topu kazanmaya ve hücum etmeye çalıştı. Alanyaspor ise topun arkasına geçerek Malatyaspor’u bekledi ve hızlı oyuncularıyla kontra atak fırsatlarını kovaladı. Ancak her 2 takımda aynı zamanda kontrollü oynamaktan vazgeçmedi. Alanyaspor alt taraftan uzaklaşmak için 3 puana ihtiyaç duysa da Malatyaspor deplasmanından 1 puanla dönmeninde yeterli olduğunu düşünmüş olacak ki defansif anlamda tedbiri hiç elden bırakmadılar ve kontrollü oyun yapısıyla mücadele ettiler. Malatyaspor ise seyircisi önünde 3 puanı alarak artık kalan 5 haftada hiçbir stres yaşamadan ligin sonunu getirmek isteği ile daha fazla hücumu düşünen bir takım durumundaydı. Fakat Malatyaspor’un hücumsal geçişlerinin zayıflığı Alanyaspor’un defansif anlamda etkili oluşu ve aynı Alanyaspor’un hücumu 2.plana atışı nedeniyle ilk yarıda anlatmaya değer tehlikeli diyebileceğimiz tek bir pozisyon bile olmadı.

2.yarıya iki takımda değişiklik yapmadan çıktı.Ancak bu kez 2 takımda kontrolü bir kenara bırakıp kazanmak için sahaya çıktı. 54.dakikada Azubuike topu ceza sahasına sürdü sağ çaprazdan vurdu ancak az farkla dışarı gitti. Malatyaspor ilk yarıda topa sahipti ancak pozisyon üretemiyordu. 2.yarıda bu sorunu çözdü ve pozisyonlara girmeye başladı. Ancak Alanyaspor’da buna cevap verdi. İlk yarıda hücumu bile düşünmeyen Alanyaspor 2.yarıda Malatyaspor kalesine çokça gitmeye başladı. Emre Akbaba’nın şutu direği sıyırarak dışarı çıktı. Malatyaspor’da Dening ve Gilberto oyuna girdi. Bu dakikalarda Dening bomboş kafa vuruşunu dışarıya attı. Ataklar sürerken 78.dakikada Murat’ın müthiş pasında Adem topu çok güzel bir şekilde kontrol etti.Düzgün bir vuruşla Malatyaspor’u öne geçirdi.Kalan dakikalarda Alanyaspor tamamen risk alarak beraberliği yakalamak için oyunu rakip yarı alana yığdı. Bununda meyvesini son dakikada aldı. Uzatmanın son dakikasında gelen ortada Malatyaspor’un sezon başından beri en zayıf halkası olduğunu söylediğimiz Ertaç topu kontrol etmek yerine yumruklamayı tercih etti. Uzaklaştıramadığı topu Wellington kafayla kaleye gönderdi ve Alanyaspor’a altın değerinde 1 puan kazandırdı.

Malatyaspor geçen haftadaki kötü oyununu bu hafta bir nebze iyi oynayarak unutturdu. Ancak ne olursa olsun Malatyaspor bu ligde defans yönüyle bu kadar puanı topladı ve son dakikalarda böyle acemice bir gol yemek Malatyaspor’a yakışmadı. Malatyaspor kazansaydı ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyecek ve sezonun geri kalanında rahat olacaktı. Malatyaspor’un sıradaki maçı Beşiktaş deplasmanı. Malatyaspor’un bu dönemde ekstra puanlara ihtiyacı olduğunu çok bariz.

Erol Hocanın geçen haftaki açıklamalarıda dikkatimi çekti. Sezonun en kötü futbolunu oynadığımız maçta Başakşehir’e karşı doğru dürüst 1 pozisyonumuz bile yokken Başakşehir’e 3-4 gol atabilirdik açıklamasına anlam veremedim. Ayrıca ligin üst sıralarıyla ilgili yorumlar yapması da çok gereksiz. Sadece daha objektif ve Malatyaspor ile ilgili açıklamalar yaparsa hocamız daha makul olacaktır.

Ali Miraç Kırteke
Ali Miraç Kırteke
AliMirac44@gmail.com
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