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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Yılmaz Vural ders notlarını aldı

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
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Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com

Eskişehirspor hafta içerisinde Yücel Hocanın istifası neticesinde Yılmaz VURAL ile birlikte ilk maçına lider Rizespor karşısına çıktı. Sakat olan Ofoedu ve kart cezalısı Semih’in yokluğunda karşılaşmaya 40. Saniyede yediği golle 1-0 geride başlayan Eskişehirspor için 8. Dakikada yediği ikinci gol neticesinde karşılaşma neticelenmiş oldu.

 Bu dakikadan sonra Eskişehirspor için zaten eksik olan kadrosuna kart yada sakatlık neticesinde yenilerini eklemeden maçı tamamlamak önemli idi. Rize maçında Yılmaz Vural takım savunmasındaki sıkıntıları, pozisyon hatalarını daha önemlisi seri mağlubiyetler sonrası psikolojisi dip yapmış futbolcuları sahada izledi.

Kalan maçlara ve fikstüre baktığımızda küme düşme potasındaki en önemli rakibimiz olarak öne çıkan Samsunspor maçında galibiyet haricindeki her sonuç Eskişehirspor için felaket olur. Bu hafta kaybedilen Rize maçı eksiklerin görülmesi adına önemlidir. Her şerde bir hayır vardır bu hafta yapılan hataları Samsun maçında yapmayalım ki canımız yanmasın.

Yönetimin hoca değişikliğine giderken kalan son beş haftalık süreçte Yılmaz hocayı tercih etmesindeki en önemli etken 4 haftalık mağlubiyet neticesinde psikolojik olarak bir çöküş yaşayan oyuncuları kalan kısa sürede toparlayabilecek en ideal hoca olduğuna inanmasıdır.

Şimdi Yılmaz hocanın takıma etkisini göreceğimiz asıl maça geldi sıra geçen yıl Göztepe ile oynadığımız final maçı ne ise bu maçta en az o maç kadar hayati önem taşımakta. Samsun maçında tribünlerin tıklım tıklım dolacağına eminim ama Yılmaz hoca ve futbolcuların maça en iyi şekilde hazırlanmaları için taraftarında hafta içinden başlayarak onlara pozitif sinerji vermeleri hedefe giden yolda bir ve beraber olmaları çok önemli.

Takımımızda eksikler olabilir her şey yolunda gitmiyor olabilir ama Eskişehirspor taraftarı 12. adam görevini eksiksiz olarak yerine getirmek için bu hafta tribündeki yerini alacaktır.

Ali Çınar
Ali Çınar
alicinar-eski@hotmail.com
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