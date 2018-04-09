Yılmaz Vural ders notlarını aldı
Eskişehirspor hafta içerisinde Yücel Hocanın istifası neticesinde Yılmaz VURAL ile birlikte ilk maçına lider Rizespor karşısına çıktı. Sakat olan Ofoedu ve kart cezalısı Semih’in yokluğunda karşılaşmaya 40. Saniyede yediği golle 1-0 geride başlayan Eskişehirspor için 8. Dakikada yediği ikinci gol neticesinde karşılaşma neticelenmiş oldu.
Bu dakikadan sonra Eskişehirspor için zaten eksik olan kadrosuna kart yada sakatlık neticesinde yenilerini eklemeden maçı tamamlamak önemli idi. Rize maçında Yılmaz Vural takım savunmasındaki sıkıntıları, pozisyon hatalarını daha önemlisi seri mağlubiyetler sonrası psikolojisi dip yapmış futbolcuları sahada izledi.
Kalan maçlara ve fikstüre baktığımızda küme düşme potasındaki en önemli rakibimiz olarak öne çıkan Samsunspor maçında galibiyet haricindeki her sonuç Eskişehirspor için felaket olur. Bu hafta kaybedilen Rize maçı eksiklerin görülmesi adına önemlidir. Her şerde bir hayır vardır bu hafta yapılan hataları Samsun maçında yapmayalım ki canımız yanmasın.
Yönetimin hoca değişikliğine giderken kalan son beş haftalık süreçte Yılmaz hocayı tercih etmesindeki en önemli etken 4 haftalık mağlubiyet neticesinde psikolojik olarak bir çöküş yaşayan oyuncuları kalan kısa sürede toparlayabilecek en ideal hoca olduğuna inanmasıdır.
Şimdi Yılmaz hocanın takıma etkisini göreceğimiz asıl maça geldi sıra geçen yıl Göztepe ile oynadığımız final maçı ne ise bu maçta en az o maç kadar hayati önem taşımakta. Samsun maçında tribünlerin tıklım tıklım dolacağına eminim ama Yılmaz hoca ve futbolcuların maça en iyi şekilde hazırlanmaları için taraftarında hafta içinden başlayarak onlara pozitif sinerji vermeleri hedefe giden yolda bir ve beraber olmaları çok önemli.
Takımımızda eksikler olabilir her şey yolunda gitmiyor olabilir ama Eskişehirspor taraftarı 12. adam görevini eksiksiz olarak yerine getirmek için bu hafta tribündeki yerini alacaktır.
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