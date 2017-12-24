Konya Eski Hocasıyla Yenişemedi

Maça elindeki en doğru 11le başladı Mehmet Hoca. Aslında Aykut Hoca’nın mantalitesine karşı yine ona benzer oyun oynayabilecek bir kadro ile başladı. Elindeki forvet oyuncularından Ezekiel’le sözleşme feshedilirken Evouna’nın sakatlanması Mehmet Hoca’yı alternatifsiz bıraktı ve en ileri dönük orta saha oyuncusu olan Milosevic’i santrafor bölgesinde oynatarak 4-6-0’a yakın bir dizilimle sahaya sürdü takımını.

Bu sezon en çok eleştirilen oyunculardan biri olan Ömer Ali Şahiner’in gol atması hem onun için hem de taraftarın kendisine olan tutumu değiştirebilmesi adına önemliydi. Lakin ben halihazırda Ömer Ali’nin sağ açıktan ziyade sağ bek olarak oynamasından yanayım. Olası bir Skubic’in gitme durumunda Skubic’i aratmayacak performans göstereceğinden eminim. Hatta çok istediği milli formayı da sağ bek olarak alması içten bile değil.

Konyaspor’da sular durulmuyor. Sezon başında yapılan 15 transferin en az 6sının devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Bu yolda ilk adım olarak transferlerin en potansiyeli yüksek oyuncusu Ezekiel’le sözleşme feshedildi. Kiralık olmasına rağmen 15-16 maçta oynayan Evouna’ya gösterilen sabrın para verip alınan ve satıp para kazanabileceğin Ezekiel’e gösterilmemesi anlaşılır gibi değil.

Maç Öncesindeki Kudüs Kareografisi ve Filistin’li Down Sendromlu gencin maçın özel davetlisi olması gerçekten takdire şayandı. Özellikle son yıllarda sporun sadece eğlence olmadığını, haksızlıklara, yanlışlara karşı tepki gösterme aracı olarak da kullanılabileceğini gösteren Konyaspor taraftarı Kudüs hassasiyeti sebebiyle tebrik ve teşekkürü hal ediyorlar.

Daha önce 15 Temmuz darbe girişimine karşı sembolleşmiş kamyonuna bayrak takmış çocuk koreografisiyle takdirleri toplayan Konyaspor taraftarı İstanbul takımlarına karşı haksızlıklara uğrayan Anadolu kulüplerinin sesi olmuş ve tribünlerdeki ilk hareketli koreografiyi de yapmışlardı.



Lebogang Manyama

Sezon başındaki 15 transferden biri…

Riad Bajic’ten boşalan 10 numaranın yeni sahibi…

Manyama Güney Afrika’dan transfer edildiğinde Konyaspor taraftarı yeni bir yıldız alındığını düşünüyorlardı. Ama geçtiğimiz süreç boyunca Batman ile oynanan ZTK maçı dışında etkili bir performans gösteremedi.

Kıta değiştiren, hele ki ilk kez yurt dışına çıkan oyuncuların yeni geldikleri ülkeye adapte olmasının zor olacağı kesin fakat yine de yetenekli bir oyuncunun 4-5 ayda az çok kendini gösterebilmesi gerekir. Manyama’da ne yazık ki öyle bir ışık görünmüyor.

Mehmet Hoca’nın gidecekler listesinde ilk sıralarda yer alıyor Manyama. Ancak dün sosyal medyada ilginç bir paylaşım gördüm. Bir Konyaspor taraftarı Güney Afrika takımlarından bir tanesinin teknik direktörlüğüne getirilen Muhsin Ertuğral’la mesajlarını yayınlamıştı.

Muhsin Hoca’nın açıklamalarına göre Mehmet Özdilek gelir gelmez Manyama’ya “sana ihtiyacım yok.” Demiş. Ve eklemiş: “Manyama içine kapanık bir oyuncu ve zamana ihtiyacı var. Anderlecht Manyama’yı transfer edecekti fakat ben onun Konyaspor’a gitmesinin daha iyi olacağını söyledim.” Gibi bir cevap vermiş Konyalı taraftara.

İddialar ilginç. Manyama’nın Anderlecht’in elinden kapılacak kadar iyi bir oyuncu olup olmadığına karar vermek güç fakat Fener maçındaki topu direkten dönmese Konyaspor macerası daha uzun sürebilirdi.

Gelelim Maçın Adamına

Burada kalkıp da Serkan’dan başka bir isim yazsak kul hakkına girmiş oluruz. Sezon başından bu yana kalesinde etkili bir performans göstermesine rağmen önündeki ikilinin devamlı değişmesi ile taraftar tarafından eleştirilen Serkan bugün maçın 1-1 bitmesindeki en önemli oyunculardan bir tanesiydi.

Özellikle son dakikada Valbuena’nın kafa vuruşunda yapmış olduğu kurtarışla ligin en iyi kalecileri arasında olduğunu kanıtlamış oldu. Geçtiğimiz hafta maç başına tahmin edilen gol yeme sayılarında ligin en iyi olduğunu gösteren Serkan bugün de bu alandaki liderliğini perçinledi.

Bu sezon 9 kez bir maçta 8den fazla kurtarış yapma başarısı gösterilirken; bunların 4 tanesinde Serkan’ın imzası var. İstatistikler ve oyun bunları söylerken milli takıma Serkan’ın gitmesi tabiri caizse farz olmuştur.