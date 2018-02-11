Çıkış Bileti

Özdilek, Alanya’ya ilerde Jahovic- Eto’o ikilisi, orta sahada Fofana- Milosevic- Ali Çamdalı, kanat beklerinde orijinali kanat oyuncuları olan Ömer Ali ve Eren ile maçı almaya gittiğini belli etti.

Serkan’ı saymazsak geriye sadece 3 defansif yönü yüksek oyuncusu vardı. Bunun karşısında ise Alanyaspor’da Emre Akbaba, Efecan ve Fernandes gibi teknik kapasitesi ve hücum yönü yüksek oyuncular vardı.

Maça artık klasikleşmiş bir durum gibi öne geçerek başladı Konyaspor ve yine klasik bir şekilde beraberlik golüne engel olamadı. Bu sezon sayısını net olarak hatırlayamayacağım kadar çok kez öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. Ancak bu maç Konyaspor’un tamam-devam maçı hüviyetindeydi bir yerde.

Eto’o’nun penaltı golüne güzel bir organize golle karşılık veren Alanyaspor bu süreçte oyuna az farkla da olsa hakim olan taraftı. Ali Turan’ın muhteşem pası ve Ömer Ali Şahiner’in geriden gelip Robbenvari golü ile tekrar öne geçen Konyaspor oyuna da dengeyi getirmeyi bildi. Ancak yine de birkaç senedir kazandığı defansif oyun konusunda bugün çok beceriksizdi Konyaspor. Bu sezon ki en dağınık ve rakibin pozisyonlarına engel olamadığı maçını oynadı belki de.

Özdilek’i oyun okuyamama ve rakip teknik direktörün hamlelerine cevap verememe konusunda defalarca eleştirdim. Bu maçta da benzer bir durum vardı. İkinci yarı Hikmet Karaman’ın takımı rakibi tam anlamıyla Konyaspor’un ceza sahası çevresine yıkmayı başardı. Bir de buna Moke’nin gereksiz faulü ve kırmızı kartı da eklenince sayıca da az duruma düşen Konyaspor tamamen kapandı.

Bu süreçte Konyaspor, Başakşehir’e karşı oynadığı oyunun benzerine karşı koymakta güçlük çekti.

Burada bir dipnot düşelim.

Transfer döneminde Konyaspor’un en çok istediği oyuncu Rodallega idi. Neden mi? Çünkü takım defans yaparken geriye kadar gelip rakibine baskı yapıyor, top çalıyor kısacası takımına defansif anlamda yardım ediyor.

Maça geri dönersek…

Jahovic iyi bir santrafor ve iyi bir golcü olabilir. Ancak özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra defansif olarak en ufak bir katkısı olmadı. Bu da Konyaspor’un aslında 10 değil 9 kişi ile mücadele etmesine sebep oldu. Arada sırada kontra atağa çıkıldığında dahi birçok topa koşmaktan imtina etti. Bu da takımın olası bir 3. golü atıp maçı koparmasına engel oldu.

İşin özünde böylesine kritik bir maçta ne olursa olsun galip gelmesi gereken Konyaspor 3 puanı cebine koyarak Alanya’dan ayrıldı ve ligin dibinden kurtulmak için gerekli çıkış biletini de bir yerde almış oldu.

Gelecek hafta, Beşiktaş’ın şampiyonlar ligindeki maçı dolayısıyla Konya’ya rotasyonlu gelmesini bekliyorum. Konyaspor kendi evinde Beşiktaş’ı da yenmeyi başarırsa ligde kalmayı bir yerde garantilemiş sayabiliriz o zaman.

Maçın adamını yazmaya gerek yok sanırım. Yaptığı 10dan fazla kurtarışla -ki bunların 1 tanesi penaltı ve 4-5 tanesi de kurtarılması zor toplardı- Serkan Kırıntılı maçın adamı olmayı fazlasıyla hak etti.