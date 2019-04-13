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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.04.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Volkan mı, Harun mu? Derbide kale onun...

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Volkan mı, Harun mu? Derbide kale onun...

Ligde son 2 maçta kaleyi Harun’a teslim eden, ancak derbi tecrübesine güvendiği için hafta boyunca Volkan’ı ısındıran Yanal, dünkü idmanda 37 yaşındaki file bekçisiyle görüşerek, formayı kendisine vereceğini iletti.

Fenerbahçe’nin derbi 11’i büyük bir merakla beklenirken, Ersun hocanın özellikle kaledeki tercihi çok konuşulacak gibi görünüyor. Süper Lig’deki son 2 maçta kaleyi Harun’a teslim eden tecrübeli teknik adam, hafta boyunca Volkan Demirel’i derbiye ısındırıyordu. 37 yaşındaki file bekçisinin büyük maçlardaki performansı ve tecrübesine güvenen Yanal, dünkü idmanda öğrencisiyle bir görüşme yaptı. Kritik mücadelede formayı kendisine vereceğini ileten Yanal, Volkan’ın bir kez daha derbiye damga vuracağını düşünüyor.

Takımı da motive ediyor

Sarı-Lacivertli formayla Kadıköy’de Galatasaray’a karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Volkan Demirel’in de, hafta boyunca özel olarak çalıştığı ve arkadaşlarını motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi. Bu arada Ersun hocanın, her ihtimale karşın Harun’u da ilk 11’de oynatacakmış gibi hazırladığı ve kaleci antrenörleriyle sık sık görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

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Volkan mı, Harun mu Derbide kale onun...

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