Volkan Demirel'den jübile kararı!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki kaleci, yönetimin “Futbolu bırak, teknik heyette görev al” teklifini kabul etti. ‘Kaptan’ bir jübile ile futbolculuğa veda edecek.
Fenerbahçe’de uzun süredir gündemde olan Volkan Demirel’in geleceği konusu çözüme kavuştu.
Sarı lacivertli kulüple geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci, yönetimin “Futbolu bırak, teknik heyette görev al” teklifini kabul etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle sarı lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir” denildi.
TARİH BELLİ DEĞİL
37 yaşındaki kaleci için bir jübile yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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