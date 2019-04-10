Videodaki kişi Ahmet Dirar çıktı!
Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfrettiği iddia edilen bir video Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekmişti ama işin aslı ortaya çıktı.
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfrettiği iddia edilen bir video Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekmişti.
Ancak olayla ilgili gerçek çok geçmeden anlaşıldı ve videodaki o kişinin Dirar olmadığı ortaya çıktı.
Videodaki kişinin Dirar'ın kardeşi Ahmet olduğu belirlendi. Galatasaray taraftarı videodaki ifadeler nedeniyle Dirar'ın ceza almasını talep etmişti.
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