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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
10.04.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Galatasaray'dan tarihi derbi primi

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Galatasaray'dan tarihi derbi primi

Galibiyet primini kaldıran Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında alınacak zafer için bu kuralı rafa kaldıracak. Miktarın minimum 5 milyon TL olması bekleniyor.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, galibiyet primini kaldırmıştı. Ancak Kadıköy'deki 20 yıllık özlemin sona ermesi halinde istisna uygulamaya karar verdi. Galibiyet halinde futbolculara özel prim verilecek. Miktarın minimum 5 milyon TL olması bekleniyor.

TEKNİK HEYET KART İSTEMİYOR

Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda bu sezon Soldado ile itişmiş ve 90 dakika sonunda sahanın karışmasına neden olmuştu. Yeni Malatya ile kupa ve ligde oynanan maçlarda önce Kamara sonra Guilherme ile tartışan Belhanda, Fatih Terim'in yakın markajında. Terim, '90 dakika sahada 11 kişi kalmalıyız' vurgusu yapıyor.

FUTBOLCULAR: BİZ DAHA İYİ TAKIMIZ

Diagne ve oynarsa Emre Akbaba ilk derbisine çıkacak. Kasımpaşa formasıyla Kadıköy'de 2 gol atan Diagne, Malatya maçında hat-trick yaparak moral buldu. Kaptanlar Muslera ve Selçuk motivasyon toplantılarına başladı. Futbolcular, "Biz daha iyi takımız. Kazanıp şampiyonluk yarışına sonuna kadar devam edelim'' görüşünde birleşti.

Galatasaraydan tarihi derbi primi

MARCAO'NUN FORMASINA 3 ADAY VAR

Galatasaray'ın ara transferleri Marcao ve Luyindama savunmayı toparladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıdaki 10 maçın 5'inde rakiplerine gol izni vermedi. Marcao öncesi 21 gol yiyen Galatasaray, sonrasında 10 maçta 6 golü ağlarında gördü. Fatih Terim, Marcao'nun derbide cezalı olmasına en çok bu yüzden üzüldü. Brezilyalı stoperin görevi için Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Fernando hazırlanıyor.

LUYİNDAMA'YA 2 MAÇ CEZA

PFDK, Yeni Malatya ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Luyindama'yı 2 resmi müsabakadan men etti. Sarı kart cezalısı olduğu için ligdeki Malatya maçında oynayamayan Kongolu, cezasını F.Bahçe derbisi ile Kayserispor mücadelesinde çekecek.

ASLAN RAKİPLERİNİ KISKANDIRIYOR

Galatasaray Kulübü, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 arasını kapsayan 9 aylık faaliyet raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı takım, bir önceki dönemde olduğu gibi yine kâr elde ettiğini duyurdu. Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada; son 9 aylık dönemde 81 milyon TL artıya geçildiği ifade edildi. Aslan'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ise aynı dönem için zarar ettikleri yönünde bildirimde bulundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaşta şok tablo Bir tek Galatasaray...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şok tablo! Bir tek Galatasaray...
Soldadodan Galatasaraya gözdağı
Soldado'dan Galatasaray'a gözdağı

Fatih Terim, derbi maçla ilgili bu açıklamaları yapmıştı...

Fatih Terim'den derbi açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı. Marcao'nun derbide cezalı duruma düşmesine değinen deneyimli hoca, "Açıkçası Henry 3. golü atabilse hem Henry'yi hem Marcao'yu hem de Linnes'i aynı anda oyundan çıkaracaktım; ama atamadı, olsun" diye konuştu.
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