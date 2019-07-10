Vedat’a karşılık gidecekler belli oldu
Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan’ın yanı sıra Oğuz Kaan Güçtekin de Rize’ye veriliyor.
Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Kosovalı golcü Vedat Muriqi için Karadeniz ekibine verilecek oyuncular netleşti. Rize’ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı lacivertliler, genç oyuncular, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan’ı bonservisleriyle gönderecek. Ayrıca Oğuz Kaan Güçtekin’in de daha fazla fırsat bulabilmesi adına Çaykur Rizespor’a kiralık yollanması gündemde...
Fenerbahçe’nin bonservisleriyle göndereceği isimler için yine özel madde koydurup, TL cinsinden geri satın alma önceliği opsiyonu belirleyeceği öğrenildi. Öte yandan sarı lacivertli yöneticiler, Vedat Muriqi transferinin çok pahalıya geldiği yönündeki eleştirileri reddetti. Fenerbahçeliler, Rize’ye 3.5 milyon Euro’dan fazla bir para verilmediğini, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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