Vedat Muriqi şova erken başladı! Üçüncü gol...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, sarı lacivertli formayla çıktığı ikinci maçında, üçüncü golünü attı.
2019-20 transfer sezonunun en gözde futbolcularından olan, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrolarına katmak için büyük çekişme yaşadığı Vedat Muriqi, son olarak sarı lacivertli formayı giymişti.
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve 3 futbolcuya (Oğuz Kağan kiralık) karşılık transfer edilen Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye çabuk ısındı.
Sarı lacivertli formayla ilk kez Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan Muriqi, bu müsabakada iki kez ağları havalandırmış ve takımının kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu.
Son olarak yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da, Alman ekibi Wolfsburg'la karşılaşan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, ağları bir kez daha sarstı.
Golcü oyuncu, mücadelenin 25. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken, ikinci maçında üçüncü golünü kaydetti.
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