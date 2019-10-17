Vedat Muriqi için sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'ye İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı.
Spor Arena Dış Haber | Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi, Premier Lig'in de gözdesi haline geldi.
İngiliz basının haberine göre Premier Lig takımlarından Bournemouth, Vedat Muriqi için devreye girdi. İngiliz ekibi, Muriqi'yi Kosova - Karadağ maçında stattan izlerken golcü oyuncuyu beğendi.
CALLUM WILSON YERİNE İSTİYORLAR!
Bournemouth'ın golcü oyuncusu Callum Wilson'ın ayrılma ihtimali üzerine harekete geçtiği ve bu yüzden Muriqi'yi listesine aldığı belirtildi.
Priştine'de oynanan mücadeleyi daha önceden Atletico Madrid, Tottenham ve Lazio'nun da izlediği açıklanmıştı.
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