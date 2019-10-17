İbrahim Yattara her şeyi açıkladı! 5 milyon euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eflatun TV'de katıldığı programda kendisine Real Madrid ve Roma’dan teklifler geldiğini ifade eden Gineli eski futbolcu, Roberto Carlos ile yaşadığı anısını da anlattı.
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"FENERBAHÇELİLERE ÇALIM ATMAYI SEVİYORDUM'
Fenerbahçe maçlarına ekstra önem verdiğini ifade eden Yattara “Sabah kalktık, Fenerbahçe’ye karşı oynayacağız. Maç Kadıköy’de, en geç ben giderim. Geldim kahvaltıya gazetede Roberto Carlos ve ben. Karşımda Carlos var, hoşuma gitti. Fenerbahçelilere çalım atmayı çok seviyordum..."
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"FENERBAHÇE MAÇLARINA ÖZEL HAZIRLANIYORDUM"
"Trabzon’a geldiğim sezon hep Fenerbahçe maçlarına özel hazırlanıyordum. O maç sadece taraftar için oynuyoruz. Karşı karşıya geldik, Uğur Boral Carlos’a hep anlatıyor. “Karşınde bir tane oyuncu var topu yakalarsa geçmiş olsun” Carlos “Türkiye’de kim bana zorluk çıkaracak” gibi hava içerisindeydi. Maç bir başladı ben onu bitirdim, sonra bir baktım atlıyor önüme. Daha çok seviyorum atlanmasını, daha kolay çalım atıyordum."
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"CARLOS ÖNERDİ, TEKLİF GELDİ"
Maçtan sonra Real Madrid’in hocasını aradı, Roberto Carlos Real Madrid’e beni almalarını önerdi. Real Madrid de o dönem bir sağ açık oyuncusu arıyordu. Sonra Real Madrid’den teklif geldi. Satın alma opsiyonlu 5 ay kiralama için 1,5 milyon Euro teklif ettiler. Trabzonspor kabul etmedi. Trabzonspor’u seviyorum, kararlarına saygı duydum. Real Madrid’e gitsem hem Trabzon için çok iyi hem benim için çok iyi olacaktı.”
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"ROMA'DAN 5 MİLYON EURO+TOTTİ'Yİ İSTEDİLER"
Real Madrid'in ardından bu kez İtalyan ekibi Roma'dan da teklif aldığını ifade eden Yattara, “Ondan sonra Roma geldi ve 5 milyon euro artı 2 oyuncu önerdiler. Trabzonspor kabul etmedi. Trabzonspor, 5 milyon Euro + Totti'yi istedi...
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Daha sonra sportif direktör Caner abi ile görüştüm. 'Lütfen, İstanbul'a gitmiyorum söz verdim tuttum. Real Madrid geldi kabul etmediniz, Roma da geldi. Ben zaten Trabzonspor'da 6 senedir oynuyorum ama şimdi gitmek istiyorum' dedim. Bana diyor ki 'Roma’da Totti var biz de Yattara var.' Milan'da nasıl Maldini var, Roma’da Totti var. Keşke Trabzonspor da beni efsaneler yerine koysa“ dedi.
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“Türkiye’deki defanslar bana futbolu bıraktırdı. Çok tekme atıyorlardı. Ama özellikle o zaman Trabzonspor doktoru beni bitirdi. Trabzonspor’da oynarken dizimde ağrı vardı. Doktora soruyorum “devam et geçer” diyordu. Ben de böyle sürekli sürekli oynadım. Sonra Arabistan’a gittim, milli takıma gittim. Ben milli takıma gittim geç geldim, döndüm Belçika’ya sonra Mersin ile anlaştım. Yine o ağrı geldi, gittim Belçika’ya doktor bir baktı 4 sene ameliyat olman gerekiyordu dedi.
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"YÖNETİCİ DOKTORA 'SUS OYNASIN' DEMİŞ"
"Sakat sakat oynattılar beni. Belçika'da dizimden ameliyat oldum, doktor 1,5 sene daha oynayabilirsin dedi ama ben oynamadım. İsim vermek istemiyorum o zamanki Trabzonspor doktorunu aradım, böyle böyle dedim “Ben söyleyecektim sana ama yönetici sus oynasın” dedi.
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"KARAMAN AMELİYATA GÖNDERMEDİ"
"Bilek komple gitti, sonra Trabzonspor beni ameliyata göndermedi. Teknik Direktör Ünal Karaman’dı, ameliyat istedim, yok dedi. Onlar diyor ki oynayabilir. Ben antrenmanda koşamıyorum diyorlar ki 'gitmek için oynamak istemiyor'.
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"3 BÜYÜKLER BENİ İSTEDİ"
O ara Galtasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe beni istiyor ama ben Trabzonspor'dan başka takıma gitmek istemiyorum. 3 takım istemesine rağmen gitmek istemedim. Trabzon’da mutluydum niye gideyim ki İstanbul takımına. Avrupa takımına belki giderdim…"
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"KART VERDİLER NE İSTERSEN YAZ DEDİLER"
"Trabzonspor’u çok seviyorum. Bir kaç takım transferim için özel olarak geldi, görüştük. Kart verdiler, yaz ne kadar para istersin dediler. Hiçbir zaman Trabzonspor’u 3 büyüklerden birisi için bırakmam."
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2003-2004 sezonu başında Belçika ekibi Royal Antwerp'ten300 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Yattara, bordo mavili formayı 8 sezon terletti.
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"ROMA'DAN 5 MİLYON EURO+TOTTİ'Yİ İSTEDİLER"
Trabzonspor kariyerinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Gineli futbolcu, oynadığı 215 maçta, 36 gol, 52 asist kaydetti.
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İbrahima Yattara 29 Ekim 2010'da resmen Türk vatandaşı oldu.
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İbrahim Yattara futbolu bıraktıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Survivor programında yarıştı.