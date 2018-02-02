Van der Wiel iki avukattan 15 bin lira tazminat istedi

“Dolandırıcı” olduğu iddiasıyla iki avukatın Van Der Wiel hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçesi verdiğini ve bununla ilgili müvekkiline takipsizlik kararı çıktığını belirten avukatı, “Bu olaydan sonra müvekkilim Fenerbahçe’den ayrılmak zorunda kaldı” dedi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Van Der Wiel’in avukatı Abide Birsen’in İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava dilekçesinde davalı avukatlar Kemal Levent ve İsmail Barbaros Aslan’nın 2 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Van Der Wiel ve menajeri Mehmet Zeki Şahin hakkında suç duyurusunda bulundukları belirtildi. İki avukatın savcılığa verdikleri suç duyurusu dilekçesinde Van Der Wiel’i vekalet ücretini ödemedikleri ve başka bir borcundan dolayı dolandırıcılık ile suçladıklarının anlatıldığı dava dilekçesinde, “Mehmet Zeki Şahin’e de dolandırıcılık, hakaret. TC Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama ithamında bulundular. Suç duyurusu sonrası Mehmet Zeki Şahin hakkında hakaret suçundan İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açıldı. Mehmet Zeki Şahin hakkında diğer suçlamalar için takipsizlik kararı verildi. İki avukatın şikâyetçi olduğu müvekkil Van Der Wiel hakkında da “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verildi. Ancak davalı iki avukat, savcılığın bu kararına itiraz etti. Davalıların itirazı da reddedildi” denildi. Davacı Van Der Wiel’in avukatı Abide Birsen, şimdilik 15 bin lira manevi tazminatın davalı iki avukattan tahsilini istedi.

FENERBAHÇE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Van Der Wiel’in hiçbir emare yokken dolandırıcılık gibi kariyerini ciddi anlamda etkileyecek bir suçla itham edildiklerini dava dilekçesinde anlatan avukat Abide Birsen, “Müvekkilimin yaşadığı bu olaylar futbol hayatını da olumsuz etkilemiştir. Fenerbahçe’de oynarken bu olumsuz olayla yüzleşmek zorunda kalmış, bunun üzerine davalıların istifası ile bir şok daha yaşamıştır. Müvekkil Fenerbahçe yönetimi karşısında “dolandırıcı” ithamı ile ilgili açıklama yapmak zorunda kalmış ve büyük gerginlik ve sıkıntılar içerisinde bir süreç geçirmiştir. Müvekkilim daha sonra Fenerbahçe ile yollarını ayırmak zorunda kalmış ve İtalyan Cagliari takımını transfer olmuştur. Davalıların avukat olmaları da dikkate alınarak nitelikli kusurları ve müvekkilimin dünyaca ünlü bir futbolcu olması da göz önünde bulundurularak 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” dedi.