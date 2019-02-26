Valbuena'dan olay gönderme! Beşiktaş...
Fenerbahçe'nin Fransız yıldız Valbuena, Beşiktaş maçının ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide, Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Valbuena, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından Andre Ayew ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Fransız yıldız, "2. yarıda Fenerbahçe karakterini ve ruhunu gösterdi. İstanbul siyah ve beyaz olmayacak." notunu düştü.
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