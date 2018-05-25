Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'
Fransa'da adının verildiği sahanın açılış törenine katılan yıldız isim çarpıcı açıklamalar yaptı.
Tatilini ülkesi Fransa'da geçiren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, Türkiye ve sarı-lacivertli takımla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Blanquefort'ta kendi adının verildiği bir sahanın açılış törenine katılan tecrübeli futbolcu, Bordeaux alt yapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız ekipleriyle geçmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Basın mensuplarının Türkiye'deki hayatını sorduğu 33 yaşındaki orta saha, buradaki yaşantısından memnun olduğunu dile getirirken, gelecek planları için de net ifadeler kullandı.
DÖNMEK GİBİ BİR DURUMUM YOK
Valbuena, "Adın Bordeaux ile geçiyor. Fransa'ya dönmeyi düşünüyor musun?" şeklindeki bir soru sonrası Türkiye'de mutlu olduğunu kaydedip, "Dönmek gibi bir durumum yok. İstanbul güzel bir şehir, orada kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'de de mutluyum" cevabını verdi.
Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Canal Football Plus'a verdiği röportajda yine aynı şekilde sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söylemişti.
KOCAMAN İDDİA
Türkiye'de iyi para kazandığını ve Fenerbahçe taraftarıyla güzel bir ilişkisi olduğunu belirten Valbuena, "Havaalanına beni karşılamya gelen taraftar sayısı maça gelenden fazlaydı" diyerek ilginç bir açıklama yapmıştı.
Tek kötü tarafın ise Fenerbahçe'de milli takıma dönme şansının azalması olduğunu belirtip bunu teknik direktör Aykut Kocaman'a bağlamıştı. Valbuena ile ilgili ayrıca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Kocaman'ın göreve devam etmesi durumunda menajerine "Hoca varsa ben yokum. Kocaman kalırsa bana takım bul" dediği iddia edilmişti. (Fotomaç)
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