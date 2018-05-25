Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriValbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'
GeriFutbol Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
25.05.2018 - 08:20, Son Güncelleme:

Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Valbuena son sözünü söyledi... 'Dönmüyorum!'

Fransa'da adının verildiği sahanın açılış törenine katılan yıldız isim çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tatilini ülkesi Fransa'da geçiren Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mathieu Valbuena, Türkiye ve sarı-lacivertli takımla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Blanquefort'ta kendi adının verildiği bir sahanın açılış törenine katılan tecrübeli futbolcu, Bordeaux alt yapısında futbola başlaması ve geçtiğimiz aylarda adının Fransız ekipleriyle geçmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının Türkiye'deki hayatını sorduğu 33 yaşındaki orta saha, buradaki yaşantısından memnun olduğunu dile getirirken, gelecek planları için de net ifadeler kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 100Real Madrid - Liverpool
    1
    MS1
    1,90
    33986kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

DÖNMEK GİBİ BİR DURUMUM YOK
Valbuena, "Adın Bordeaux ile geçiyor. Fransa'ya dönmeyi düşünüyor musun?" şeklindeki bir soru sonrası Türkiye'de mutlu olduğunu kaydedip, "Dönmek gibi bir durumum yok. İstanbul güzel bir şehir, orada kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'de de mutluyum" cevabını verdi.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Canal Football Plus'a verdiği röportajda yine aynı şekilde sarı-lacivertlilerde devam etmek istediğini söylemişti.

KOCAMAN İDDİA
Türkiye'de iyi para kazandığını ve Fenerbahçe taraftarıyla güzel bir ilişkisi olduğunu belirten Valbuena, "Havaalanına beni karşılamya gelen taraftar sayısı maça gelenden fazlaydı" diyerek ilginç bir açıklama yapmıştı.

Tek kötü tarafın ise Fenerbahçe'de milli takıma dönme şansının azalması olduğunu belirtip bunu teknik direktör Aykut Kocaman'a bağlamıştı. Valbuena ile ilgili ayrıca geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Tecrübeli futbolcunun, Kocaman'ın göreve devam etmesi durumunda menajerine "Hoca varsa ben yokum. Kocaman kalırsa bana takım bul" dediği iddia edilmişti. (Fotomaç)

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın! 

 

Emre Akbaba 'büyük takım' transferine yeşil ışık yaktı...

Content Video - "Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır"
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

3 yıl daha Fenerbahçe'de! Kalıyor...

Nagatomo rest çekti!

'35 milyon Euro bizi kurtarmaz!'

Sumudica, Süper Lig'e dönüyor! İşte teklif aldığı takım...