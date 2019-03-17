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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.03.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Valbuena konuştu! Fransa karıştı...

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Valbuena konuştu! Fransa karıştı...

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, ülkesinde verdiği bir röportajda çok ses getiren açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sarı Lacivertli takımdan ayrı kaldığı sürede soluğu ülkesinde alan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, burada verdiği röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

8 yıl boyunca formasını giydiği Olimpik Marsilya'nın bu gece Paris Saint Germain'e konuk olacağı dev maç öncesinde beIN SPORTS Fransa'nın sorularını yanıtlayan Valbuena şunları söyledi:

Valbuena konuştu Fransa karıştı...

"Olimpik Marsilya taraftarlarının Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden ötürü çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Bu ülkenin yıldızı Marsilya'dır. Bu, açık bir gerçektir ve bunu çekinmeden söylemek gerekiyor."

"Tabii ki PSG elendi diye ben de üzgün değilim. Evet, belki UEFA sıralaması diye bir şey var ama Olimpik Marsilya, Olimpik Marsilya'dır. Biz, PSG'nin destekçisi olamayız."

Yıldız ismin bu açıklamaları ülkesi Fransa'da özellikle Paris Saint Germain taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Yıldız ismin Marsilya'dan sonra Olimpik Lyon'da forma giydiği hatırlatıldı.

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