Valbuena konuştu! Fransa karıştı...
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, ülkesinde verdiği bir röportajda çok ses getiren açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sarı Lacivertli takımdan ayrı kaldığı sürede soluğu ülkesinde alan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, burada verdiği röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.
8 yıl boyunca formasını giydiği Olimpik Marsilya'nın bu gece Paris Saint Germain'e konuk olacağı dev maç öncesinde beIN SPORTS Fransa'nın sorularını yanıtlayan Valbuena şunları söyledi:
"Olimpik Marsilya taraftarlarının Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden ötürü çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Bu ülkenin yıldızı Marsilya'dır. Bu, açık bir gerçektir ve bunu çekinmeden söylemek gerekiyor."
"Tabii ki PSG elendi diye ben de üzgün değilim. Evet, belki UEFA sıralaması diye bir şey var ama Olimpik Marsilya, Olimpik Marsilya'dır. Biz, PSG'nin destekçisi olamayız."
Yıldız ismin bu açıklamaları ülkesi Fransa'da özellikle Paris Saint Germain taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Yıldız ismin Marsilya'dan sonra Olimpik Lyon'da forma giydiği hatırlatıldı.
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