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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.03.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı...

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Gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı...

Caner Erkin'in, dünkü Göztepe maçında neden kadroda olmadığı ortaya çıktı

A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar’ın Arnavutluk ve Moldova’yla oynayacağı maçların kadrosuna son haftaların formda ismi Caner Erkin’i dahil etmemişti.

Olay iddia Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı...
Olay iddia! Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı...

Fanatik Yazarı Gökmen Özcan'ın iddiasına göre, Caner Erkin'in oynamama sebebi, milli takıma alınmamasına gösterdiği tepki.

Özcan köşesinde şu ifadeleri kullandı.

Tecrübeli futbolcunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bu durum oyuncu cephesinde rahatsızlık yaratmış.

Maç öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve sakatlığıyla ilgili bir duyuru yapılmayan başarılı sol bekin, Beşiktaş’ın dün akşamki Göztepe mücadelesinin kadrosundan son anda ‘sakatlığı’ sebebiyle çıkarılması; Caner’in, Güneş’e Milli Takım seçimleri yüzünden tepki göstermesine bağlandı.

Kulüpten aldığımız bilgilerin de ışığında Caner’e ‘Uf’ olmuş ve ondan oynamamış!

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Gerçek ortaya çıktı Kadro dışı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık galibiyetin ardından bu açıklamayı yaptı...

"Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta iyi oynamadıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildiklerini söyledi. Güneş, "Herhangi olumsuzluk yok. Gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" dedi.
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Şenol Güneş'ten taraftara mesaj
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