Gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı...
Caner Erkin'in, dünkü Göztepe maçında neden kadroda olmadığı ortaya çıktı
A Milli Takım ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay-Yıldızlılar’ın Arnavutluk ve Moldova’yla oynayacağı maçların kadrosuna son haftaların formda ismi Caner Erkin’i dahil etmemişti.
Fanatik Yazarı Gökmen Özcan'ın iddiasına göre, Caner Erkin'in oynamama sebebi, milli takıma alınmamasına gösterdiği tepki.
Özcan köşesinde şu ifadeleri kullandı.
Tecrübeli futbolcunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bu durum oyuncu cephesinde rahatsızlık yaratmış.
Maç öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve sakatlığıyla ilgili bir duyuru yapılmayan başarılı sol bekin, Beşiktaş’ın dün akşamki Göztepe mücadelesinin kadrosundan son anda ‘sakatlığı’ sebebiyle çıkarılması; Caner’in, Güneş’e Milli Takım seçimleri yüzünden tepki göstermesine bağlandı.
Kulüpten aldığımız bilgilerin de ışığında Caner’e ‘Uf’ olmuş ve ondan oynamamış!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık galibiyetin ardından bu açıklamayı yaptı...
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