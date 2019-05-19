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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.05.2019 - 02:15, Son Güncelleme:

Ünal Karaman'dan oyuncularına övgü

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Ünal Karaman'dan oyuncularına övgü

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bugünlere gelmelerinde aslan payını oyuncularına verdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona bazı bölgelerde oyuncu eksiklikleri ile başladıklarını belirterek, "Şükürler olsun aramıza sonradan da olsa katılan oyuncularımız oldu. Devre arasında kulübün yaşadığı zorluklar oldu, transfer yasağı da içerisinde. Şükürler olsun diyerek bugünlere geldik." dedi.

"Bugünlere gelmemizde aslan payını oyunculara veriyorum." diyen Karaman, şöyle devam etti:
"Kulüp içinde yaşanan zor duruma, imkansızlıklara mazeret üretmediler, onlar da bizim fırsatımız diyerek fırsata dönüştürdüler. Antrenmanda en ufak olay olmadan sevgi, saygı, çalışma disiplinleri oldu. Müsabaka ortamına çıktığında da camiasını, formasını helaliyle, alın teriyle ıslatıp yeteneği doğrultusunda hatta bazen olmayan özelliklerin de üzerinde kendilerini geliştirerek bizleri bugünlere getirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekçi eleştirilere bakıldığında kanat oyuncularından orta saha, hücum oyuncusundan savunmada top kesecek oyuncu durumuna getirdiğiniz anda birçok olumsuzluğa, zorluğa rağmen mazeret üretmeden çıktılar, temsil noktasında ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Onlara mübarek günde iyi veda oldu diye düşünüyorum. Kazandığımız için de mutluyum."
Karaman, takımın geleceğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Geleceğin ne göstereceğini konuşmak çok zor. Oyuncularımıza Avrupa'nın güçlü takımları tarafından izlenip transfer tekliflerinde bulunulması iyi sezon geçirdikleri, gelecek adına en iyi şekilde ülkemizi temsil etme noktasında değerlendirilebilir. Trabzonspor'un gelecek hedefi varsa eksik bölgeleri tamamlayarak ve mevcut kadroyu olabildiğince koruyarak, daha da rekabetçi ortam oluşturarak sevgi ve saygı ortamı içinde geleceğe en iyi şekilde odaklanması gerekir. Şu an için ben dahi konuşamıyorum. Bekleyip görmek lazım. Önümüzde Rize maçı var. O maçtan sonra gelişmelerden haberdar olursunuz. Trabzonspor, kendi geleceğini planlayacak yetenekte, donanımda başkan ve yönetime sahip. Trabzonspor kendi menfaatleri, maddi gücü doğrultusunda, gelecek planlaması doğrultusunda en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum."

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