Ünal Karaman: Geri zekalıyım, salağım, görmüyorum öyle mi?

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, gündemle ilgili konular hakkında basın toplantısı düzenliyor.

Karaman'dan eleştilere cevap

Karaman, yaptığı değişikliklerin eleştirilmesiyle ilgili, "Siz görüyorsunuz, tribünde taraftarlar görüyor ama ben salağım, gerizekalıyım görmüyorum öyle mi? Ne bir spor programı izliyorum, ne gazete okuyorum ne de sosyal medya kullanıyorum." şeklinde bir çıkış yaptı.

Karaman'ın diğer sözleri şöyle;

- Biz hiç gitmeyecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz ama elbette yarın gidecekmiş gibi de hazır olacağız. Zaten bizi tanıyanlar bilirler. O yüzden bir aceleye mahal yok. Eğer samimiyseniz kenardan hamle şansımızı görüyorsunuzdur. Çok fazla hamle şansımız olmadı.

-Belki de ligin en hamlesiz takımıyız. Ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Allah şahittir ki bu oyuncular kendi üç oğlumuzdan farklı değildir. Hugo'yu çıkaracaktım Ibanez'i alacaktım. Kenar faul oluyor. Bu sefer duran toptan gol yesek 'Niye Hugo çıktı?' olacak.

- Taraftar tribünde kimin mücadele ettiğini, savaştığını görüyor da ben görmüyorum öyle mi? Ben gerizekalı, salağım öyle mi? Ben yolda yürürken bunu anlarım kimse merak etmesin

- Olcay da dahil olmak üzere Burak, Onur... Hiçbiriyle kişisel olarak sorun yaşamadık. Kendi evladımızdan farklı görmeyiz. Burada grup hiyerarşisini korumak adına yaptığımız bazı hamleler var. Onlarda da çok ciddi emeğim vardır. Hakkımız helaldir.