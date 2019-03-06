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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Ünal Karaman: Geri zekalıyım, salağım, görmüyorum öyle mi?
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Futbol
06.03.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Ünal Karaman: Geri zekalıyım, salağım, görmüyorum öyle mi?

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Ünal Karaman: Geri zekalıyım, salağım, görmüyorum öyle mi?

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gündemle ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, gündemle ilgili konular hakkında basın toplantısı düzenliyor.

Karaman'dan eleştilere cevap

Karaman, yaptığı değişikliklerin eleştirilmesiyle ilgili, "Siz görüyorsunuz, tribünde taraftarlar görüyor ama ben salağım, gerizekalıyım görmüyorum öyle mi? Ne bir spor programı izliyorum, ne gazete okuyorum ne de sosyal medya kullanıyorum." şeklinde bir çıkış yaptı.

Karaman'ın diğer sözleri şöyle;

- Biz hiç gitmeyecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz ama elbette yarın gidecekmiş gibi de hazır olacağız. Zaten bizi tanıyanlar bilirler. O yüzden bir aceleye mahal yok. Eğer samimiyseniz kenardan hamle şansımızı görüyorsunuzdur. Çok fazla hamle şansımız olmadı.

 -Belki de ligin en hamlesiz takımıyız. Ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Allah şahittir ki bu oyuncular kendi üç oğlumuzdan farklı değildir. Hugo'yu çıkaracaktım Ibanez'i alacaktım. Kenar faul oluyor. Bu sefer duran toptan gol yesek 'Niye Hugo çıktı?' olacak. 

- Taraftar tribünde kimin mücadele ettiğini, savaştığını görüyor da ben görmüyorum öyle mi? Ben gerizekalı, salağım öyle mi? Ben yolda yürürken bunu anlarım kimse merak etmesin

- Olcay da dahil olmak üzere Burak, Onur... Hiçbiriyle kişisel olarak sorun yaşamadık. Kendi evladımızdan farklı görmeyiz. Burada grup hiyerarşisini korumak adına yaptığımız bazı hamleler var. Onlarda da çok ciddi emeğim vardır. Hakkımız helaldir.

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