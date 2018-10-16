Uluslar Ligi'nde DEV MAÇ! Almanya'nın şaşırtan iddaa oranı...
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta beklentilerin çok altında kalan Almanya'ya, Fransa karşısında şaşırtan bir iddaa oranı açıldı. Panzerler hiç bu kadar 'sürpriz' olmamıştı! İşte detaylar...
- İzlanda ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2 ile ayrılan Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 maç sonunda 4 puanla zirvede yer alıyor.
- Corentin Tolisso, Samuel Umtiti ve Benjamin Mendy kadroda yok. Nabil Fekir ise sakatlanıp kadrodan çıkartıldı.
- Dünya Kupası zaferi sonrası oynadıkları 3 maçı da kaybetmediler. (1 galibiyet - 2 beraberlik)
- Antonio Rudiger, Marco Reus ve İlkay Gündoğan kadroda yok.
- Jerome Boateng'in de Fransa kafilesinde yer almadığını belirtelim.
- Son 6 maçının 3'ünü kaybeden Panzerlerin iddaa oranı 3,00 olarak açıklanmıştı. Son gelişmeler sonrası 4,00'e kadar yükseldi, hiç bu kadar 'sürpriz' olmamışlardı!
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