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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
26.03.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Türkiye EURO 2020'de H Grubu'nda kaçıncı sırada? Puan durumu...

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Türkiye EURO 2020'de H Grubu'nda kaçıncı sırada? Puan durumu...

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Gözler puan durumuna çevrildi...

Şenol Güneş yönetiminde yeni bir serüvene başlayan A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine iki galibiyetle başladı. A Milliler, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenerken dün gece de Moldova'yı 4-0'la geçti.

Grubumuzdaki diğer maçlarda Fransa, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti, Arnavutluk ise Andorra'yı 3-0 yendi.

Fransa, H Grubu'nda ikinci haftayı averajla önde kapatırken Türkiye, Fransızların ensesinde yer aldı.

İşte A Milli Takımımızın bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu ve fikstür;

Türkiye EURO 2020 Elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, daha sonra 11 Haziran'da İzlanda ile karşılaşacak.

H Grubu puan durumu

1- Fransa / 6 puan
2- Türkiye / 6 puan
3- Arnavutluk / 3 puan
4- İzlanda / 3 puan
5- Andorra / 0 puan
6- Moldova / 0 puan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın maçını izlediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı Eskişehir'de izledi. Bir çocukla öz çekim yapan ve forma imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti.
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