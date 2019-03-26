Türkiye EURO 2020'de H Grubu'nda kaçıncı sırada? Puan durumu...
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Gözler puan durumuna çevrildi...
Şenol Güneş yönetiminde yeni bir serüvene başlayan A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine iki galibiyetle başladı. A Milliler, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenerken dün gece de Moldova'yı 4-0'la geçti.
Grubumuzdaki diğer maçlarda Fransa, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti, Arnavutluk ise Andorra'yı 3-0 yendi.
Fransa, H Grubu'nda ikinci haftayı averajla önde kapatırken Türkiye, Fransızların ensesinde yer aldı.
İşte A Milli Takımımızın bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumu ve fikstür;
Türkiye EURO 2020 Elemelerinde 8 Haziran'da Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Ay yıldızlılar, daha sonra 11 Haziran'da İzlanda ile karşılaşacak.
H Grubu puan durumu
1- Fransa / 6 puan
2- Türkiye / 6 puan
3- Arnavutluk / 3 puan
4- İzlanda / 3 puan
5- Andorra / 0 puan
6- Moldova / 0 puan
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