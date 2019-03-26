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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.03.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Rakip hoca şaşırttı! "David Copperfield..."

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Rakip hoca şaşırttı! "David Copperfield..."

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye-Moldova maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna hakim olmaya başladılar. Biz pozisyona giremedik. İyi futbolculara sahip rakibimiz bizi cezalandırdı. Bu maçın seyrini David Copperfield değiştirebilirdi." diye konuştu.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova, Türkiye karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da puan alamayan Moldova, umudunu diğer maça bıraktı. 4-0'lık Türkiye mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, 4-0 yenilmeyi beklemediklerini ifade etti.
Spiridon grupta Fransa’nın lider olarak çıkacağını düşündüğünü ve ikinci olarak da İzlanda ve Türkiye’nin çekişeceğini belirtti. Spiridon, "Böyle bir skoru beklemiyordum. Biraz daha oyunu kontrol ettiler, oyuna hakimdiler. Çoğu oyuncu farklı şampiyonluklarda oynuyor. Böyle derecedeki oyuncular bizi cezalandırmış oldu, bilgi vermek çok zor. Bizim derecemiz olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Tabii ki de hiçbir şeyle karşılaştıramam ama Epureanu’yu kaybettikten sonra yeni oyuncu geliştirmemiz zor. 10-0 da olabilirdi. Şu an bir karşılaştırma yapmayacağım. Bizim telafi etmek için daha zamanımız var. Sadece Moldova olarak değerlendirmemiz lazım, daha zamanımız var. Daha öncede söyledim. Grupta Fransa lider olarak görünüyor. İkincilik için İzlanda ve Türkiye savaşabilir" diye konuştu.

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