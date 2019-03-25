Şenol Güneş'ten galibiyet sözleri!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Şenol Güneş'in basın toplantısındaki önemli açıklamaları:

"Kağıt üzerinde iki rakipten de üstün olduğumuzu görüyorduk. Bunun sahada görünmesi önemliydi. İki maçta iyi başlamak istiyorduk, onun gerginliği vardı üzerimizde. İki maçta da oyun üstünlüğümüz vardı, hak ettiğimiz sonuçlar aldık."

"Moldova, Fransa maçındakiyle aynı şekilde oynadı. Moldova'nın o maçta doğru yaptıklarını bizim takımın hataya çevirdiğini gördük. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynadık, burada hücum ağırlıklı oynadık. Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı."

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Ferrari benzetmesine imalı yanıt

"Biraz önce Moldova hocası Fransa'yı Ferrari'ye benzetti, kendi takımlarını da eski bir arabaya. Siz kendinizi neye benzetirsiniz?" sorusuna Güneş'ten imalı yanıt:

"Biz iyi bir futbol takımıyız, arabaya benzer bir halimiz yok. Arabayla ne işimiz var bizim, sahada oynuyoruz, sahada."

'Mutlu olmalıyız'

"Mutlu olmak bütün ülkenin hakkı. Sanat ve spor toplumun bir araya gelmesinde önemlidir. Biz de burada futbolu önlere çıkarmak istiyoruz. 'Hikayeyi birlikte yazalım' dedik. 2 maç oynadık, bu bir başlangıç. Herkesin işini iyi yaptığı, doğru yaptığı döneme geçmek istiyoruz. Birlikte çalışmak, mutlu olmak, aile olmak, iyi şeyler yapmak tüm Türk milletinin hakkı. Futbolla buna öncülük yapmak istiyoruz. Bir araya gelmesini sağlamak istiyoruz."

"Cumhurbaşkanımız da bizim insanımız, işçimiz, memurumuz.... Sonuçlar olunca birlik oluyor. Ülkenin bir değişime uğraması gerekince herkes yapacaktır ama tartışarak yapacaktır. Kavga ederek ülkeyi böleriz."

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'Bir şeyleri değiştirmek istiyoruz'

"Biz bir şeyler değiştirmek için geldik ama bunu kimse tek başına yapamaz. Bütün ülke birlikte yapacağız bunu. Bu Şenol Güneş dönemi değil, bizim dönemimiz; yarın ben gitsem başkası gelecek."

Flaş Ozan Kabak yorumu

"Bu dönem Şenol Güneş dönemi değil, bizim dönemimiz. Emre'yi ben 20 yaşında milli takıma aldığımda vardı, bugün en tecrübeli. Ozan Kabak, bugün doğum günü ama kadroda yoktu sakatlığı nedeniyle. Bunun acısını ben bilirim."

"Ekonomik veya sağlık olarak sıkıntılarımız olacaktır, hep vardır ama destek verebiliriz. İyi niyeti göreyim, ben herkesin ayağına giderim. İyi niyetle ve temiz kalple yapacağımız işte Allah yardımcı olur."

'Herkes çalışmalı'

"Oyuncuların hepsi iyi niyetli. Oynamayanlar heyecanla oynamak istiyor. Ben de birini çıkarırken hata yapıyorum bazen. Buraya gelmek yetmez, burada duyguyu yaşayacaklar. Fransa maçına gelebilmek için herkes çalışmalı. Burada olanlar bunun kıymetini bilecek. Bu maçta oynamayanlar bir sonraki maçta oynamak için mücadele verecek. Fransa maçında sahada olmaya çalışacak. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Birlikte başaralım, başarısız olursak ben bunun sorumluluğunu alırım zaten."

"Milli Takım durarak sonuç alınacak bir yer değil. 3 gün biz hiç uyumadık. Hem kendi kadromuzu, hem rakipleri analiz ederek kazandık. Belki bunu yapmasak da kazanırdık ama ben o zaman vicdanen rahat olmazdım. Lucescu da iyi işler yaptı, teşekkür ediyorum kendisine."

Hayalini açıkladı

"Eskişehir futbol kenti. Gelen herkesin milli takım etrafında birleştiğini görüyoruz. Sıcaklığıyla, ambiyansıyla güzel ortam yakalamak zor değil. Belki gün gelecek ki antrenmanlara fazla gelmeyin rahat çalışamıyoruz diyeceğiz. Keşke bu olsa."

"Geçici görev özel bir durum. Böyle bir şey istemediğim durumdu, hep söyledim. Sezon sonu geleceğim göreve şimdi soyundum. Bu dönem bitti şimdi. Tebliğ gelene kadar böyle bir şey kafamda yoktu, bana çok haksızlık yapıldı ama olur, öyle düşünmüşler, saygı duyarım."

Güneş'ten Beşiktaş yorumu!

"Beşiktaş'a nasıl geldiğimi biliyorum, ayrılırsam da nasıl gittiğimi öğrenirsiniz. Şu andan itibaren milli takım görevi bitmiştir. Kulübümü, taraftarımı seviyorum ama milli takımı her şeyden üstün tutuyorum. Milli Takım ile Beşiktaş ayrımı olmaz, Milli Takım onun üzerindedir. Biz yanlış yapmadık, hiçbir ayrımımız da yok."