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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Türk ve İngiliz takımları 78. randevuda

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.

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- Türk ve İngiliz takımlarının maçları

Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:
SEZON ORGANİZASYON MAÇ SONUÇLAR
1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Fenerbahçe-Manchester City 2-1 / 0-0
1972-73 Kupa Galipleri Kupası Ankaragücü-Leeds United 1-1 / 0-1
1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası Trabzonspor-Liverpool 1-0 / 0-3
1977-78 UEFA Kupası Fenerbahçe-Aston Villa 0-2 / 0-4
1978-79 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 / 1-3
1979-80 Kupa Galipleri Kupası Fenerbahçe-Arsenal 0-0 / 0-2
1982-83 Şampiyon Kulüpler Kupası Beşiktaş-Aston Villa 0-0 / 1-3
1993-94 Şampiyorlar Ligi Elemeleri Galatasaray-Manchester United 3-3 / 0-0
1994-95 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 / 0-4
1994-95 UEFA Kupası Trabzonspor-Aston Villa 1-0 / 1-2
1995-96 İnter Toto Bursaspor-Wimbledon 4-0
1996-97 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 0-2 / 1-0
1998-99 İnter Toto Samsunspor-Crystal Palace 2-0 / 2-0
1999-00 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 / 0-1
1999-00 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 / 2-2
1999-00 UEFA Kupası Finali Galatasaray-Arsenal 0-0 (Penaltılarda 4-1)
2000-01 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leeds United 0-6 / 0-0
2001-02 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 0-0 / 1-1
2003-04 UEFA Kupası Gençlerbirliği-Blackburn Rowers 3-1 / 1-1
2003-04 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Chelsea 2-0 / 0-2
2004-05 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Manchester United 2-6 / 3-0
2005-06 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Bolton Wanderers 1-1
2006-07 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 2-3 / 3-2
2006-07 UEFA Kupası Grup Beşiktaş-Tottenham 0-2
2006-07 UEFA Kupası Grup Fenerbahçe-Newcastle United 0-1
2007-08 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Liverpool 2-1 / 0-8
2007-08 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Chelsea 2-1 / 0-2
2008-09 Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Arsenal 2-5 / 0-0
2009-10 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Manchester United 0-1 / 1-0
2010-11 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Liverpool 0-1 / 1-2
2010-11 Şampiyonlar Ligi Bursaspor-Manchester United 0-1 / 0-3
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Stoke City 1-2 / 3-1
2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0
2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2
2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2
2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4
2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0
2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4 / 2-1
2018-19 UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Burnley 0-0 / 0-1

- Beşiktaş 20 maç yaptı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.

Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.

- Beşiktaş'ın maçları

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Sezon Organizasyon Maç Sonuç
1982-83 Şampiyon K. Kupası Beşiktaş-Aston Villa 0-0 / 1-3
2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Leeds United 0-6 / 0-0
2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Chelsea 2-0 / 0-2
2005-06 UEFA Kupası Beşiktaş-Bolton Wanderers 1-1
2006-07 UEFA Kupası Beşiktaş-Tottenham 0-2
2007-08 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Liverpool 2-1 / 0-8
2009-10 UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Manchester United 0-1 / 1-0
2011-12 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Stoke City 1-2 / 3-1
2014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 / 1-0
2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0

Türk ve İngiliz takımları 78. randevuda

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