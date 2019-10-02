Mayısa kadar 700 milyon TL lazım

Beşiktaş yönetimi 20 Ekim’de olağanüstü seçim kararı alırken, kulübün önünde ödenmesi gereken 700 milyon liralık bir fatura bulunuyor. Yani 21 Ekim’de siyah beyazlı kulübün başkanlık koltuğuna oturacak olan başkan ve yönetim, adeta ateşten bir gömlek de giymiş olacak. Siyah beyazlıların 30 Eylül’e kadar 150 milyon liralık bir ödeme yapması lazımdı. Ancak seçim kararı nedeniyle UEFA’dan biraz daha süre alındı. 100 milyon lirası oyunculara, 50 milyon lira da KDV, kulüp masrafları ve personel gideri olmak üzere, Kasım’a kadar ödenmesi gereken toplam borç 150 milyon lira.

Yılbaşına kadar 350 milyon lazım

Ancak iş bununla da bitmiyor. UEFA denetimleri nedeniyle kulübün 31 Aralık’a kadar da yapması gereken ödemeler bulunuyor. Kasım’a kadar yapılacak olan 150 milyon liralık ödemenin ardından 60 gün içerisinde de 200 milyon liralık bir borç daha kapatılması gerekecek. Özetle yılbaşına kadar kasadan çıkacak olan tutar 350 milyon lira... Bu ödeme gerçekleştirildikten sonra yönetimin Mayıs 2020 sonuna kadar da futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere, çalışanlarına toplam 350 milyon lira ödeme yapması lazım. Böylece 21 Ekim’de koltuğa oturacak yeni başkan ve yönetimin yaklaşık 7 ayda toplam 700 milyon lira ödeme yapması gerekecek.

TFF’nin belirlediği limitlere uymak zorunda

Bankalarla borç yapılandırmasına giren Beşiktaş, finansal borçlarının ödemesini 2 yıl ötelerken birikmiş borçları ödemek için de 300 milyon lira yeni kredi kullanmıştı. Bir yandan bankalarla yapılan borç yapılandırmasının getirdiği kısıtlamalar, diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni Kulüp Lisans Sistemi’nin getirdiği harcama limitleri engeli... Beşiktaş’ın futbol takımı için harcama limiti 257 milyon lira. Takıma devre arasında takviye lazım olursa Beşiktaş’ın bu limit çerçevesinde hareket etmesi lazım. Bu limitin artması ancak yeni gelirlerin yaratılmasına bağlı. Beşiktaş’ın yeni yönetiminin mali anlamda kısa vadede şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor!

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