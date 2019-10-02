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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mayısa kadar 700 milyon TL lazım

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Mayısa kadar 700 milyon TL lazım

Beşiktaş’ta yeni yönetimi ateşten gömlek bekliyor! Zira Mayıs 2020’ye kadar 700 milyon liralık ödeme yapması gerecek. Bu paranın 150 milyonu Kasım, 200 milyonuysa Ocak ayına kadar ödenmek zorunda.

Beşiktaş yönetimi 20 Ekim’de olağanüstü seçim kararı alırken, kulübün önünde ödenmesi gereken 700 milyon liralık bir fatura bulunuyor. Yani 21 Ekim’de siyah beyazlı kulübün başkanlık koltuğuna oturacak olan başkan ve yönetim, adeta ateşten bir gömlek de giymiş olacak. Siyah beyazlıların 30 Eylül’e kadar 150 milyon liralık bir ödeme yapması lazımdı. Ancak seçim kararı nedeniyle UEFA’dan biraz daha süre alındı. 100 milyon lirası oyunculara, 50 milyon lira da KDV, kulüp masrafları ve personel gideri olmak üzere, Kasım’a kadar ödenmesi gereken toplam borç 150 milyon lira.

Yılbaşına kadar 350 milyon lazım

Ancak iş bununla da bitmiyor. UEFA denetimleri nedeniyle kulübün 31 Aralık’a kadar da yapması gereken ödemeler bulunuyor. Kasım’a kadar yapılacak olan 150 milyon liralık ödemenin ardından 60 gün içerisinde de 200 milyon liralık bir borç daha kapatılması gerekecek. Özetle yılbaşına kadar kasadan çıkacak olan tutar 350 milyon lira... Bu ödeme gerçekleştirildikten sonra yönetimin Mayıs 2020 sonuna kadar da futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere, çalışanlarına toplam 350 milyon lira ödeme yapması lazım. Böylece 21 Ekim’de koltuğa oturacak yeni başkan ve yönetimin yaklaşık 7 ayda toplam 700 milyon lira ödeme yapması gerekecek.

TFF’nin belirlediği limitlere uymak zorunda

Bankalarla borç yapılandırmasına giren Beşiktaş, finansal borçlarının ödemesini 2 yıl ötelerken birikmiş borçları ödemek için de 300 milyon lira yeni kredi kullanmıştı. Bir yandan bankalarla yapılan borç yapılandırmasının getirdiği kısıtlamalar, diğer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni Kulüp Lisans Sistemi’nin getirdiği harcama limitleri engeli... Beşiktaş’ın futbol takımı için harcama limiti 257 milyon lira. Takıma devre arasında takviye lazım olursa Beşiktaş’ın bu limit çerçevesinde hareket etmesi lazım. Bu limitin artması ancak yeni gelirlerin yaratılmasına bağlı. Beşiktaş’ın yeni yönetiminin mali anlamda kısa vadede şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor!

 

Mayısa kadar 700 milyon TL lazım

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